Terkoğlu'ndan 'Taşkesenlioğlu' paylaşımı: '100 yıllık pranga' sözlerini hatırlattı

Sedat Peker'in rüşvet iddialarının merkezindeki isimlerden AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun 5 yıl önceki Anayasa referandumu sonrası cumhuriyet tarihine dair "100 yıllık pranga" şeklindeki sözleri yeniden gündeme geldi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından Taşkesenlioğlu'nun "100 yıllık pranga" sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Taşkesenlioğlu o açıklamasında “100 yıldan fazladır bu topraklara vurulan prangalardan kurtulmaya rabbülalemin bizi nasiplendirdi" demişti.

Barış Terkoğlu paylaşımında "Gündemdeki Taşkesenlioğlu'nu 5 yıl önce başka bir videoyla konuştuk. Filmin sonu baştan belliydi. '100 yıllık pranga' diyenlerin; milletin sırtında kambur, cebinde delik, midesinde taş olduğunu görmeyen kaldı mı? 30 Ağustos Zaferinin 100. yılı kutlu olsun!" ifadesini kullandı.