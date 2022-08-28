Peker cephesinden yeni iddia: 'Taşkesenlioğlu hastaneye kaldırıldı, affını isteyecek'

Ülkücü mafya Sedat Peker, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hakkındaki iddialarına bir yenisini ekledi. Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur’un hesabından yapılan paylaşımda, Taşkesenlioğlu'nun hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Paylaşımda, "Hastaneye kaldırıldığınız söyleniyor, sağlık sorunlarınızdan dolayı partiden affınızı isteyecekmişsiniz(!) Durum nedir?" ifadeleri yer aldı

Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti.

Öte yandan AKP'li Taşkesenlioğlu'na ait olduğu iddia edilen bir video paylaşarak boşanmak üzere olduğu eşi Ünsal Ban'ı bıçakla yaraladığını öne sürmüştü.

Taşkesenlioğlu kimdir?

Zehra Taşkesenlioğlu 1972 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Refah Partisi'nde il kadın kolları başkanı görevinde bulundu. 24., 25. ve 27. dönem AKP milletvekili olarak seçildi.

Zehra Taşkesenlioğlu, 2019 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın şahitliğinde Ünsal Ban ile evlendi. Ünsal Ban, 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmuştu.

Zehra Taşkesenlioğlu aynı zamanda eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşi. Ali Fuat Taşkesenlioğlu 1996 yılından 2012 yılına kadar Bank Asya'da üst düzey görevlerde bulundu.