Terkoğlu yazdı: İstanbul Film Festivali’nde ‘Me Too vetosu’ tartışması

Gazeteci Barış Terkoğlu, İstanbul Film Festivali’nde yarışmaya kabul edilen “Yeni Bir Dünya Doğuyor” filmini, yönetmeni Serhat Yüksekbağ hakkındaki “kadına yönelik şiddet” iddialarının ardından festival listesinden çıkarılmasını kaleme aldı. Terkoğlu, şiddette maruz kaldığını ifade eden Gamze K. adlı kadına ulaştı.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Cuma günü Hürriyet’in manşetinde yer alan ‘Festivalde Me Too Vetosu’ adlı haberin takipçisi oldu.
İstanbul Film Festivali’nde yarışmaya kabul edilen “Yeni Bir Dünya Doğuyor” filmini, yönetmeni Serhat Yüksekbağ hakkındaki “kadına yönelik şiddet” iddialarının ardından festival listesinden çıkarmıştı.
Şiddette maruz kaldığını iddia eden Gamze K. adlı kadına ulaşan Terkoğlu, “Karşımda genç bir kadın. Hatırladıkça titriyor. Gözünden akan yaşların arasında, geçmişi anlatmaya çalışıyor. Hatırlamak mı, unutmak mı zor? Bunu ben de bilmiyorum” sözleriyle yazısını kaleme aldı.
Terkoğlu'nun yazısı: