Gazeteci-yazar Barış Terkoğlu ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi’nin işbirliğinde düzenlenen 5. Doğan Avcıoğlu Ödülleri töreni kapsamında yapılan söyleşide bir araya geldi.

Terkoğlu’nun Okuyan’la söyleşi kitabı “Komünistliğin Ne Lüzumu Var?” Eylül ayında yayımlanmıştı.

Doğan Avcıoğlu Bilim Onur Ödülü'nün Yalçın Küçük adına verildiği törenin ardından yapılan söyleşide Okuyan ve Terkoğlu, Doğan Avcıoğlu ve Yalçın Küçük’ün fikri mirasından Türkiye’deki sermaye düzenine ve AKP’nin 25 yıllık iktidarının arkasındaki güçlere kadar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 12 Eylül darbesinin hemen ardından Yalçın Küçük’ün öncülüğünde Doğan Avcıoğlu ve Aziz Nesin ile birlikte Eylül adında muhalif bir dergi çıkarma girişiminde bulunduklarını, ancak hazırlıkları yürüten arkadaşlarının gözaltına alınması ve Avcıoğlu’nun erken ölümü nedeniyle bu projenin yarım kaldığını anlattı.

Türkiye’nin son yüzyılını değerlendiren Okuyan, sol ile cumhuriyetçi birikim arasındaki zorunlu ittifaka dikkat çekti:

Bu ülkeyi Doğan Avcıoğlu’nun, Aziz Nesin’in, Nâzım Hikmet’in temsil ettiği aydınlık birikim değil; sermaye sınıfı ve sömürücü düzen kirletti. Türkiye 100 yıl önce kapitalizmin az gelişmişliğinden çekiyordu, bugün ise gereksiz yere gelişmişliğinden çekiyor. Bu sistem yıkılmadan Cumhuriyet fikri yeniden ayağa kalkamaz. Türkiye’nin cumhuriyetçi birikimi sosyalizme, komünistler de Türkiye’nin cumhuriyetçi birikimine muhtaçtır. Bu bir mahkumiyet değil, geliştirici bir buluşmadır.”

‘Erdoğan ittifak kurmaz, bozar; muhalefet özü kavrayamadı’

Barış Terkoğlu’nun "Yeni bir düzen kurmak mümkün mü?" ve "Erdoğan 25 yıldır neden iktidarda?" sorularını yanıtlayan Kemal Okuyan, mevcut dünya sisteminin sürdürülemez olduğunu ve Batı medyasında bile yeniden "Marx haklı mıydı?" tartışmalarının başladığını vurguladı.

AKP’nin 25 yıllık iktidarının arkasında ABD, Avrupa Birliği, bölgenin gerici yönetimleri, TÜSİAD sermayesi ve İslamcı sermayeden oluşan tarihsel bir koalisyon bulunduğunu savunan Okuyan, muhalefetin stratejik hatalarına ilişkin şunları söyledi:

Erdoğan için 'çok iyi ittifak kurar' derler, bu yanlıştır. Erdoğan ittifak kurmaz, karşı tarafın ittifakını bozar. Karşıdaki geniş kesimler AKP’yi Batılı ülkelerin yardımıyla yenebileceğini sandı ya da AKP’ye benzeyerek, ondan rol çalarak alt etmeye çalıştı. Meseleyi kavramayan bu stratejiler AKP’nin ömrünü uzattı. Ancak artık yeter, fazla oldu. Toplumsal olaylar çok hızlı dönüşür; paranın saltanatını aklımız, örgütlülüğümüz ve cesaretimizle aşacağız.”

Terkoğlu: Avcıoğlu ve Küçük iki ayrı balkondan bakıp ortada buluştu

Söyleşinin açılışında konuşan Barış Terkoğlu, emperyalist sistemin, tarikat ve sermaye düzeninin emekçi sınıfları Cumhuriyeti savunmak mecburiyetinde bıraktığını belirterek, "Cumhuriyetçiler ile sosyalistler arasında bir köprü kurduk. Karşı balkonda Kemal vardı, bu balkonda ben vardım; bir köprü kurup bu kitabı çıkardık" dedi.

Türk düşünce hayatının iki önemli ismi Doğan Avcıoğlu ve Yalçın Küçük’ün kendi kuşağı üzerindeki etkilerini anlatan Terkoğlu, 2000’li yılların başında kurdukları Sosyalist Kültür Derneği döneminde ünlü maliyeci Aslan Başer Kafaoğlu’nun kendisine "80 kişiyle devrim yapılır" dediğini hatırlattı.

Yalçın Küçük ile yan yana tek kişilik hücrelerde kaldıkları cezaevi günlerine de değinen Terkoğlu, Küçük’ün sabah 5’te uyanıp kestiği gazete kupürlerinden ürettiği teorileri avlunun ortasındaki kanalizasyon mazgalından kendisine anlattığını aktardı. Terkoğlu, başlangıçta Kemalizm’den sosyalizme yürüyen Doğan Avcıoğlu ile "saf sosyalizm" arayışındaki Yalçın Küçük’ün zamanla ortada buluştuğunu belirterek ikilinin 7 ortak özelliğini şöyle sıraladı:

"İktidar Perspektifi: Her koşulda solun ve cumhuriyetçilerin iktidar olabileceğini düşündüler; iktidarı hedeflemeyen bir siyaseti kabul etmediler.

Büyük Aydın İddiası: Dergi, kitap ve fikir akımları yaratarak ülkenin kaderini değiştirebileceklerine inandılar.

Toplumsal Karşılık Eksikliği: Güçlü teoriler üretmelerine rağmen bu fikirleri iktidara taşıyacak toplumsal gücü ("gövdeyi") bulmakta zorlandılar.

Kemalizm ve Sosyalizm Buluşması: Avcıoğlu Kemalizm duvarını sosyalizme doğru iterken, Küçük hayatının son evresinde sosyalizm duvarını Kemalizm ile buluşturmaya çalıştı.

Burjuva Demokrasisine Eleştiri: Siyasetin yalnızca seçim sandığına indirgenmesine ve mevcut demokrasi anlayışına sert eleştiriler getirdiler.

Düzeni Değiştiren Teorisyenlik: Dünyayı sadece izleyen gazetecilik ve akademisyenlik yerine, düzeni tanımlayan ve yıkmayı hedefleyen teoriler üreterek tabuları yıktılar.

Kurucu Kurumlara Bakış: Cumhuriyetin kurucu unsurları olarak gördükleri CHP ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tarihsel olarak büyük önem atfettiler ancak bu kurumlardan yana hayal kırıklığı yaşadılar.”

Terkoğlu, Yalçın Küçük’ün tahliye olurken kendisine "Tövbekar olup bir daha girmem diyenler manevi olarak ölür, sen mutlaka ikinci kez gir" dediğini aktararak, "Bugün hâlâ mücadele ediyorsam, bunun sorumlusu onların bıraktığı bu mirastır" ifadelerini kullandı.

5. Doğan Avcıoğlu Ödülleri sahiplerini buldu

Odunpazarı Belediyesi ile Tekin Yayınevi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Doğan Avcıoğlu Ödülleri töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bilimsel üretimden edebiyata, düşünce dünyasından araştırmacı gazeteciliğe kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüten isimlerin ödüllendirildiği törende, Doğan Avcıoğlu'nun düşünsel mirasının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması vurgulandı.

Törende Doğan Avcıoğlu Bilim Onur Ödülü, 6 Nisan 2026'da yaşamını yitiren Prof. Dr. Yalçın Küçük adına verildi. Bilim Ödülleri Dr. Ezgi Akyol, Dr. Selman Saç ve Dr. Soner Kavuncuoğlu'na takdim edilirken Mansiyon Ödülü Battal Niyazi Şahin'in oldu. Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar ve çevirmen Ataol Behramoğlu Saygı Ödülü'ne, araştırmacı gazeteci İsmail Arı ise Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldü. Ödüller, bilimsel üretimden edebiyata, düşünce dünyasından kamu yararını gözeten gazeteciliğe kadar farklı alanlarda emek veren isimlerin çalışmalarını onurlandırdı.

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