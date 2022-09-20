Ülkücü mafya Sedat Peker ile görüştüğü iddia edilen gazetecilere yer verilen "Peker örgütünün internet görüşme trafiği" isimli listenin sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulmasına dair açıklamada bulunan Gazeteci Barış Terkoğlu, "Kim Sedat Peker'e miting düzenlettiyse o örgütün üyesi ve yöneticisidir" dedi.

Halk TV'de yayımlanan 'Sözüm Var' isimli programında konuşan Terkoğlu, "Sahte bir örgüt yaratırız, herkesi bu yapıya sokarız. Bunun üzerinden Sedat Peker'in tartışmasını kapatırız. Yapılmaya çalışılan şey, hedeflenen şey bu" dedi.

Terkoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Emre Olur'u Türkiye'ye şunun için getirdiler. Öyle engellendi, böyle engellendi derken şimdi bir isim üzerinden bunları yapıyor. Bunu nasıl engelleriz? Kanallarını kapatırız. O getirdiğimiz isim üzerinden uydurma tıpkı Fethullahçı Terör Örgütü'nün yapmış olduğu gibi... Tıpkı sonrasında onun yerine oturanların yapmış olduğu gibi: Sahte bir örgüt yaratırız. Gazetecileri içine atarız, sanatçıları atarız, Twitter'da konuşanları atarız. Herkesi bu yapıya sokarız. Bunun üzerinden Sedat Peker'in tartışmasını kapatırız. Aslında yapılmaya çalışılan şey, hedeflenen şey bu."

'Kim Peker'e karakolda adam dövdürdüyse o örgütün üyesidir'

Terkoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer gerçekten bir Sedat Peker örgütü varsa herhalde Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurmadı bu örgütü. Türkiye'de kurdu. Bana sorarsan gerçekten bir üyesi varsa Sedat Peker'e kim polis koruması verdiyse o örgütün üyesidir. Sedat Peker örgütü varsa, kim Hürriyet gazetesine saldır emrini verdiyse o örgütün yöneticisi ve üyesidir. Kim Sedat Peker'e karakolda adam dövdürdüyse o örgütün yöneticisi ve üyesidir. Kim Sedat Peker'e miting düzenlettiyse o örgütün üyesi ve yöneticisidir. Görülüyor ki bugün devletin için bir dönem paralel yapıları tartıştıysak devletin en yukarılarında kendi şahsı etrafında oluşturulmuş paralel yapılanmalar var. Şu hadise bizim seçim zamanına kadar konuştuğumuz hadise olacak. Niye? Borsa spekülasyonlarını konuşmayalım. Boşanmada ortaya çıkan rüşvetler bu televizyonda konuşulmasın, ifşa olmasın diye yapılıyor bunlar."