Sedat Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması: 'Henüz ifadesi alınmadı'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilerek gözaltına alınmıştı.

Olur'un durumu hakkında açıklamada bulunan Peker'in avukatı Ersan Barkın, Olur'un henüz ifadesinin alınmadığını belirtti.

Barkın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Emre Olur’un henüz ifadesi alınmadı. Emniyet’te dün gece ifadesinin alınacağı söylenmişti ama bugün müdafiinden aldığım bilgi gözaltı süresinin sonuna kadar kullanılacağı yönünde.TCK 220/2(suç örgütü üyeliği,2-4y) ve 215(suçu ve suçluyu övme,<2y) kapsamında ifadesi alınacak."