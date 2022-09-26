Terkoğlu: Anadolu Ajansı, Erdoğan'ın PBS röportajından o soruyu çıkartmış

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD menşeili PBS ile yaptığı söyleşinin Anadolu Ajansı mahreciyle Türkiye'de de yayınlandığını belirten Gazeteci Barış Terkoğlu, Türkiye'de yayımlanan söyleşide bazı kısımların sansürlendiğini aktardı.

Türkiye'de yayımlanan söyleşinin PBS'te yayımlanan söyleşiden daha geniş olduğunu belirten Terkoğlu, Erdoğan'a sorulan "Size bu soruyu sormak zorundayım çünkü ABD'desiniz. Bildiğiniz gibi son iki yıl içinde burada bir seçim oldu ve adaylardan biri sonuçları kabul etmeyip itiraz etti. Türkiye'de de böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyor musunuz?" kısmının Türkiye'de yayımlanmadığını belirtti.

Erdoğan'ın söz konusu soruya “Bunlar olağan şeyler. Bunlar her zaman oluyor. Büyük farkla kaybetmek var ve kazanmamak var. Ama biz şu anda öyle bir konumdayız ki galip gelebileceğiz” cevabını verdiğini aktaran Terkoğlu, Erdoğan'ın cevabı hakkında "Erdoğan, dünyaya sizin benden başka alternatifiniz yok. Ya benimle oturacaksınız ya da benimle oturacaksınız diyor" yorumunda bulundu.