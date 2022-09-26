Erdoğan: Çiftçiler elektrik faturalarını hasat sonunda ödeyebilecek

Bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında "Bundan sonra elektrik faturaları hasat sonunda ödenebilecek" derken bunun için Ziraat Bankası'nın çiftçilere faizsiz kredi vereceğini kaydetti.

Erdoğan, Ziraat Bankası'nın kredinin maliyetini karşılamak için hazineden para alacağını belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:

Konut projesi

İlk etapta 250 bin konutu 100 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz. Başvuru sayısı 5 milyona dayanan bu kampanya türkiyenin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacaktır.

KYK yurtları

Üniversitelerimizin açılmaya başlamasıyla yurt kapasitemizi 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencimizin barınma sorunu yüzünden eğitimden mahrum kalmamasını sağlamanın gayreti içindeyiz. Geçmişte başvuran öğrencilerimizin çok cüzi bir kısmını yurda yerleştirirken biz bunu yüzde 90'lara çıkarttık.

Türkiye'nin yüksek öğrenim yurdu kapasitesi Avrupa ülkelerinin çoğunun toplamından daha fazladır. Öğrencilerimizin barınma sorunlarını siyasi istismar meselesi haline getirmek isteyenlerin dünyadan haberleri olmadığı açıktır.

KYK kredileri

Kredi ve burs konusunda Türkiye dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülkesidir.

Kredi ödemelerinin sadece anapara üzerinden yapılabilmesine ve geçmişteki ilave borçların silinmesine ilişkin düzenleme Ekim ayında meclis gündemine gelecektir.

Üniversite harçlarını biz kaldırdık.

Öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz yüksek öğrenim yurdunda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Böylece beslenme yardımını iki buçuk katlık bir artışla aylık bin 800 liraya yükseltiyoruz.

Dış politika

Dünya ekonomik krizden savaşlara kadar pek çok sorunla boğuşurken hem içeride hem dışarıda güçlü bir duruş sergiliyoruz. Krizleri önceden görüp gereken tedbiri alma konusunda herkesin taktir ettiği birikime sahibiz. Son 8-9 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılar, maruz kaldığımız oyunlar, önümüze konulan tuzaklar bizi böyle bir erken uyarı sistemini oluşturmaya ve etkin şekilde çalışmaya mecbur bırakmıştır.

Rusya Ukrayna savaşında her iki tarafla diyaloğumuzu sürdürerek pek çok başarıya imza attık. Ülkemizi kendi çıkarlarının bekçisi olarak görenler bu yeni durumdan rahatsız olsa da biz süreci Türkiye merkezli yürütüyoruz. Dış politika da dayatmayı kabul etmiyoruz.

savaşında her iki tarafla diyaloğumuzu sürdürerek pek çok başarıya imza attık. Ülkemizi kendi çıkarlarının bekçisi olarak görenler bu yeni durumdan rahatsız olsa da biz süreci Türkiye merkezli yürütüyoruz. Dış politika da dayatmayı kabul etmiyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi çok daha derinleştirmeyi istiyoruz.

ile ilişkilerimizi çok daha derinleştirmeyi istiyoruz. Komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz.

Yunanistan bizim ne siyasi, ne askeri ne de ekonomik muhattabımız da dengimiz de değildir, olamaz.

bizim ne siyasi, ne askeri ne de ekonomik muhattabımız da dengimiz de değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz.

Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir.

'Öyle ana muhalefetim demekle bir yere varamazsın'

Osmangazi Köprüsü'nü günde ortalama 51 bin araç kullanıyor, köprünün ve otoyolun araç garantisi oranı yüzde 116'ya çıkmış durumda.

Bay Kemal, öyle ana muhalefetim demekle bir yere varamazsın.

Sultan Abdülhamit Osmanlı'yı 33 sene gram yer kaybetmeden yönetti. Ama gel gör ki şimdi utanmadan diyenler filan şecaat arzederken sirkatin söylüyorlar.

Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bu eserlerle övüneceğiz, sen ne yaptın? İstanbul'da bir çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış olmaz.

Bu kadar büyükşehir belediyeleri kazandınız, bu büyükşehir belediyeleriniz ne yaptı? Bir yol yapmaktan acizsiniz. Yapamazsınız çünkü medeni olmak başka bir şeydir. Biz yol medeniyettir diyoruz.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pisti mayıs ayında bitiriyoruz. Yeni terminal binası da yapacağız.

Bay Kemal televizyon televizyon dolaşıyordu. Sabiha Gökçen'e ne gerek var diyordu. Anlamaz bunlar.

Çiftçiler için elektrik faturası düzenlemesi