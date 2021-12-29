Terim ima etmişti: Burak Elmas'ın odasında 'böcek' bulundu

Galatasaray’da Fatih Terim tarafından gündeme getirildiği belirtilen ‘köstebek’ iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Fatih Terim'in özel konuşmalarının daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet ettiğini ve ‘köstebek’ imasında bulunduğunu hatırlatırken, Terim’den sonra Başkan Burak Elmas'ın da aynı dertten yakındığını, “Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz” diye serzenişte bulunduğunu yazdı.

Üstündağ yazısında, "İddialara göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırınca, herkesi şok eden olay yaşandı! Odasında 'böcek' tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas’ın hemen gerekli tedbirleri aldığı konuşuluyor" ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin yargı sürecinin başlayacağı belirtiliyor.