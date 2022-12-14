Tepkiler sonrası geri adım: Zeytinliklerle ilgili madde kanun teklifinden çıkarıldı

AKP'nin Meclis'e sunduğu torba kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda protestolar arasında görüşülmeye başlandı.

Teklif, ‘madencilik faaliyetlerinin zeytinliklere denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda’ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın izniyle zeytinlik alanlarda madencilik yapılabilmesine imkân veriyordu.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine zeytinliklere madencilik faaliyetine izin verilmesini öngören madde tekliften çıkarıldı.

Limanlar da var sendikalar da

Teklifte, ayrıca 18 limanın işletme sürelerinin ihalesiz 49 yıla çıkarılmasını sağlayan düzenleme de yer alırken; kamu görevlileri sendikalarına da toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmesi için yüzde 2 baraj şartı öngörülüyor. Böylece baraj altında kalan sendikaların, toplu iş sözleşmesine gidemeyeceği için üye kaybıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerini açılmasını öngören kanun teklifini protesto etmek için Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen üreticiler, CHP ve HDP milletvekillerinin aracılığıyla TBMM Basın Kapısı’nda açıklama yaptı.

'Beşli çeteye hizmet için zeytinlikleri katletmek istediler'

Köylüler ve çevreciler daha sonra kanun teklifinin görüşüleceği komisyonun toplantı salonu önünde de açıklama yaptı.

İkizköylülerin çevre avukatı İsmail Hakkı Atal, Türkiye’nin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması’na göre termik santrallerin neden olduğu sera gazı emisyonlarını azaltma yükümlülüğü olduğunu belirterek, “Uluslararası sözleşmeler Anayasa’nın üzerindedir. Uluslararası sözleşmeye ve Anayasa’ya aykırı kanun ve yönetmelik olamaz. Daha önce yönetmelik değişikliği ile 5’li çeteye hizmet için zeytinlikleri katletmek istediler. Bunu yapamayınca hülle kanun tasarısı Meclis’e sevk ettiler. Bu hülle kanun tasarısını imzalayan ve milletvekili sıfatını taşımalarına rağmen şirket vekili olarak hareket eden bu 29 vekili ifşa etmeye geldik” diye konuştu.

Zeytin dalıyla protesto

Komisyon görüşmeleri, salonun yetersiz kalması ve milletvekillerinin ayakta kalması nedeniyle daha geniş bir salona alındı.

Muhalefet milletvekilleri, komisyon sıralarına zeytin dalları ve üzerinde “Zeytinime dokunma” yazılı zeytin saksılarıyla geldi. Görüşmelere sendikalar ve çevre derneklerinden temsilciler de katıldı. (ANKA)