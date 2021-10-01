'Tepkiler nedeniyle elektrik zammı açıklanamadı' dedi, gerilim çıktığını duyurdu

EPDK'nın AKP talimatıyla 1 Ekim itibariyle elektrik ve doğalgaza zam yapacağı uzun süredir konuşulurken, elektriğe zam gelmemiş, doğalgazda ise sanayi ve elektrik üretim santralleri için yüzde 15'lik bir zam kararı alınmıştı.

Dünkü açıklamada elektriğe yüzde 15 zam yapılacağı bilgisini paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, söz konusu zam kararının alınmamasının nedeninin gelen tepkiler olduğunu dile getirdi.

Akın, HalkTV canlı yayınında, kararın ardından EPDK ve enerji şirketleri arasında bir gerilim yaşandığını dile getirdi.