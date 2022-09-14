Tepki çeken Mustafa Kemal paylaşımına ilişkin açıklama geldi

İktidara yakınlığıyla bilinen Ensonhaber'in resmi Twitter hesabından bir okurun yaptığı "Biraz edep; Kurtuluş Savaşı çok daha ağır şartlarda geçmiştir, varlıkla yokluk arasında gidip geldik; o hâlde dahi Mustafa Kemal 'Bayrak bir milletin onurudur, çiğnenmez' diyebilmiştir. Yunanları denize döktük biz, asıl icraat budur" paylaşımına yanıt verilmiş, "M. Kemal Yunan hayranı olduğu için öyle demiştir. Ki açıklamaları var Yunan askerlerinin ne kadar cesur olduğuna dair, başka bir şey değil" denilmişti.

Ensonhaber Yayın Grubu Başkanı Serkan Kalemciler tepkiler sonrası yaptığı açıklamada, "Markamızı hedef alan menfur sabotajı yapanı bulmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılacak en küçük hakaret özümüze hakarettir. Bu iğrenç olayı tez zamanda açıklığa kavuşturacağımızı ilan ederiz" dedi.