Tepki çeken ifadeler: "Kılıçdaroğlu, hiç boşuna 'AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı' diye sevinmesin"

Yandaş Sabah gazetesinin yazarlarından Engin Ardıç, depremde hayatını kaybeden yurttaşların ardından tepki çeken bir yazı kaleme aldı.

Ardıç, bugünkü yazısında, "Bugün çok düzeyli, çok düzgün ve rahat konteynerler var, çadırda oturanlar da var, çıkarlar azıcık yürürler, oylarını atarlar, bu kadar basit. Güvenlik de kolayca sağlanır. Bu arada ölüler de tespit edilecek, kütükten düşülecektir. Sonucu nasıl etkiler? Kaç muvafık ölmüştür kaç muhalif, bunlar seçimden sonra tartışılacak konulardır" ifadesini kullandı.

Yazısını "Kılıçdaroğlu, hiç boşuna 'AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı' diye sevinmesin. Genel sonuç değişmeyecek" diyerek sonlandıran Ardıç'ın bu sözleri tepki çekti.