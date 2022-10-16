Tepki çeken fotoğrafa ilişkin resmi açıklama geldi

Yunan makamları, dün Türkiye’yi 92 göçmeni Yunanistan’a geçmeye zorladığını ve bunu yapmadan önce söz konusu göçmenleri çırılçıplak soyduğunu öne sürdü.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, sosyal medya hesabından çıplak göçmenlerin olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Türkiye'nin sınırda kurtardığımız 92 göçmene karşı tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve nihayet Avrupa Birliği ile sınırlarını korumasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunan bakanın paylaşımına yanıt veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunan tarafının iddialarına tepki göstererek şunları söyledi:

"Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun!"