Tepebaşı Belediyesi’nde işçi kıyımı: Sendika sessiz, işçiler niye çıkarıldıklarını bilmiyor

CHP’li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, işten çıkarmalarla gündemde. Tam olarak ne zaman başladığı ve ilk olarak kimlerin işten çıkarıldığı bilinmezken, işten çıkarılacak işçilerle ilgili yüzlü sayılar telaffuz ediliyor. İşten çıkarılanlar arasında engelli, hamile ve kadın işçiler de bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi’nde örgütlü sendika DİSK’e bağlı Genel-İş. Genel-İş veya DİSK Şimdiye kadar işten çıkarmalarla ilgili açıklama yapmazken, DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya aynı zamanda belediye çalışanı.

Belediye Başkanı: 'Bütün işyerlerinde olabilir'

İşten çıkarmalar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a meclis oturumunda soruldu. AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Şimşek, Ataç’a “Tepebaşı Belediyesi ve belediye şirketlerinden kaç kişi işten çıkarılmıştır? İşten çıkarılan personellerin görev aldıkları birimler nelerdir? İşten çıkarılan personellerin yüzde kaçı kadın personeldir? İşten çıkarılan personeller arasında engelli ve down sendromlu personel bulunmakta mıdır?” sorularını yöneltti.

İşçi kıyımıyla ilgili sorular için Ataç “Bütün işyerlerinde, organize sanayide bu tip hareketler olabilir” dedi. Ataç, işten çıkarmalarda “bir art niyet olmadığını” savundu:

“Dilekçeleriniz için teşekkür ederiz. Biz de bu vesileyle olayların neden olduğunu size aktarırız. Memnuniyetle aktarırız. Belediyemiz hepimizin belediyesi. Bu konuda zaman zaman bütün işyerlerinde, organize sanayide bu tip hareketler olabilir. Burada kesinlikle bir art niyet yok. Tamamen belediyemizin geleceğiyle ilgili birtakım kararlar. Yazılı olarak tek tek bunları size aktaracağız. İsterseniz o gün de tekrar tartışırız.”

‘İşçiler çıkarılıyor ama neye dayalı çıkarıldığına dair bilgi verilmiyor’

İşinden edilen engelli belediye işçisi Fatma* ile süreci ve belediyede yaşananları, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı (PE) Avukatı Mehmet Ali Ata ile de olayın hukuki boyutunu konuştuk.

Sözlerine niçin çıkarıldığını bilmediğini söyleyerek başlayan Fatma, işten çıkarılanlar arasında kendisi gibi engelli işçilerin de olduğunu söyledi:

“İşçiler çıkarılıyor ama neye dayalı çıkarıldığına dair bilgi verilmiyor. İşten çıkarılanlar arasında benim gibi engelliler de var, tek kişi ben değilim. Müdür, amir; herkes ‘Ben isim vermedim’ diyor. ‘Belediye küçülüyor, ekonomik sıkıntılar var’ gibi bir şey de söylenmedi. Kaç kişi çıkarılacağına dair bir şey de söylenmiyor. Liste var deniliyor, bazıları 300 diyor, bazıları 100. Şimdiye kadar kaç kişi çıkarıldı, bunun da net bir sayısı yok.”

‘Sendikanın bölge temsilcisi belediye işçisi olunca böyle oluyor’

Belediyede örgütlü olan DİSK’e bağlı Genel-İş’e değinen Fatma, işçilere dava açmaları durumunda üç yıl içinde tazminattan kazanacakları parayı kazanamayacaklarını söylediklerini kaydetti. Fatma, sendika ve belediye bürokrasisinin işçilere ölümü gösterip sıtmaya razı ettiğini belirtti:

"Çıkarılan kişilerin zaten birbiriyle bağlantısı yok. Sendikanın iletişimimizi sağlaması lazım ama bu da yok. Sendika ‘İşçiler tazminatını alıyor zaten’ diyor. Sendikanın bölge temsilcisi belediye işçisi olunca böyle oluyor. Gerçek şu, işçiler o tazminatı almaya zorlanıyor bir açıdan. Çünkü ‘Dava açarsan üç yıl içinde o parayı kazanamazsın’ diyorlar. Ölümü gösteriyor, sıtmaya razı ediyorlar."

Down sendromlu çalışan herkesin gözü önünde işten çıkarılmış

Fatma, kendi gözleri önünde down sendromlu bir işçinin işten çıkarıldığını söyledi:

“Ben dahil kaç kişi kendi gözleriyle gördü, down sendromlu çocuk işten çıkarıldı. Yanında da babası vardı. ‘Başkanla görüşebilirsiniz istiyorsanız, bizim yapacak bir şeyimiz yok’ dediler. Sonra da gittiler. Bu kadar soğuk olunmaz ki.”

‘Sosyal belediyecilik maskesi düşüyor’

PE Avukatı Mehmet Ali Ata da, sözlerine işçilere işten çıkarma sebebi sunulmamasına değinerek başladı. Ata; kadınlar, gençler ve özel gereksinimli hassas grupların toplumun dışına itilerek evlerine mahkûm edildiğini kaydetti:

“Tepebaşı Belediyesinden çok sayıda işçinin işine geçerli gerekçeler sunulmadan son verildiğini ve verilmeye de devam edeceğini duyuyoruz. İşine son verilenlerin arasında doğum izninden yeni dönen kadın işçiler olduğu gibi özel gereksinimli birçok işçinin de bulunduğu söyleniyor. Toplu işten çıkarmalar sırasında dikkate alınan kriterlerin ne olduğu ise tamamen bir muamma. Bir kamu kurumu tarafından şeffaflık olmaksızın acımasızca işlerine son verilen kadınlar, gençler ve özel gereksinimli hassas gruplar toplumun dışına itilmekte ve evlerine adeta mahkûm edilmektedir.”

Ata, kemer sıkma bahanelerinin kimseyi ikna etmediğini belirterek, yaşanan durumun “sosyal belediyecilik” maskesini düşürdüğünü söyledi:

“Daha fazla işçinin işine son verileceği söylentileri ise başta belediye çalışanlarının olmak üzere onların ailelerinin ve çevresindeki herkesin kaygılarını arttırıyor. Seçim çalışmalarında belediye imkanlarının nasıl kullanıldığı herkes tarafından görüldüğü için kemer sıkma bahaneleri ise kimseyi ikna edemiyor. Kadro bekleyen pek çok sözleşmeli işçinin işsizlik sorunuyla yüzleşmek zorunda bırakılmaları ise sosyal belediyecilik maskesini düşürüyor. Kendisini patron, belediyeleri de kendine mülk sananlar, keyfi işten çıkartmalar sonucu hesap vermeyeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar.”

*Belediye işçisinin adı, kendi isteği doğrultusunda değiştirilmiştir.