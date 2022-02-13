Tencere ve tavalar 'yaralayıcı unsur' sayıldı

Kadın Meclisleri'nin bugün Kadıköy’de yapmak istediği zam protestosuna polis izin vermedi. Polis, tencere ve tavaların "yaralayıcı unsur" olduğu gerekçesiyle protestocu kadınları alana sokmadı.

Kadınlar, bunun üzerine protesto gösterilerini alanın dışında yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Bugün tencere-tavaya yasak diyenler yarın sokakta adım atmamıza yasak diyecek'

“Bütün alanlarımızı kısıtlamaya çalışıyorlar. O açıdan tesadüf görmeyin arkadaşlar, tencere- tavaların yasaklanmasını, fiili yasakları. Yasada böyle bir şey yok ama bugün tencere tavalara ‘yasak’ diyenler yarın öbür gün sokakta adım atmamıza da ‘yasak’ diyecekler. Bugün gökkuşağına ‘yasak’ diyenler, yarın kadınların serbestçe dolaşmasını da engelleyecekler. Biz, pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü direne direne bütün haklarımızı kazandık. Kendiliğinden olmuyor hiçbir şey. Bugün burada bu protestomuzu gerçekleştirdik. Yarın öbür gün bu kentin dört bir yanında tencere-tavalarımızla, faturalarımızla bu protestomuz sürecek.”