Temyiz mahkemesinden Teksas'ta kürtaj yasağına devam kararı

ABD'nin Louisana eyaletine bağlı New Orleans kentinde bir temyiz mahkemesi, Teksas eyaletinde kürtaj yasağına devam edilebileceğine karar verdi.

İki gün önce başka bir mahkeme, yasağın kaldırılması kararı almıştı. ABD'li bölge hakimi Robert Pitman, Teksas eyaletindeki yasağın "anayasaya bariz bir şekilde aykırı" olduğunu vurgulamış ve 1973 yılında Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını yasal kıldığı Roe v. Wade davasını hatırlatmıştı.

Bunun üzerine Teksas Başsavcısı Ken Paxton, yasağın kaldırılması kararına itiraz etmişti.

Paxton, yaptığı açıklamada, temyiz mahkemesinin yasağın devam edebilmesine dönük karara ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Cumhuriyetçiler tarafından getirilen kürtaj yasağına karşı on binlerce kadın, geçtiğimiz hafta kürtaj hakkı için sokaklara çıkmıştı.

Biden yönetimi geçen hafta Anayasanın ihlali gerekçesiyle federal mahkemeye itirazda bulunmuştu.

Yüksek Mahkemenin 1973 Roe v. Wade ilkelerini askıya alması durumunda tüm eyaletlerin kürtaj yasağını uygulmasının önü açılmış olacak.