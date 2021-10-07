Teksas'taki kürtaj yasağı askıya alındı

ABD'nin Teksas eyaletinde büyük tepkilere yol açan ve kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan yasa bir federal yargıçın kararıyla geçici olarak askıya alındı.

Yasa gebeliklerde çoğunlukla 6. haftada tespit edilen kalp atışının tespiti sonrası tüm kürtajları yasaklıyor.

Kadınların genellikle gebeliklerini bu dönemde fark ettikleri göz önünde bulundurulduğunda bu, yasanın aslında kesin bir kürtaj yasağı getirdiği anlamına geliyor.

Cumhuriyetçiler tarafından getirilen yasaya karşı Biden yönetimi geçen hafta Anayasanın ihlali gerekçesiyle federal mahkemeye itirazda bulunmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yasanın yürütmesinin durdurulması kararı "önemli bir adım" olarak nitelendi.

Kararı veren federal yargıç Robert Pitman yaptığı açıklamada Teksas eyaletinin yurttaşları anayasal haklarından mahrum ettiğini söyledi. Yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren kadınların hayatlarını Anayasa tarafından korunan şekillerde kontrol etmelerinın hukuka aykırı bir şekilde engellendiğini belirten yargıç Pitman "Diğer mahkemelerin bu sonuca varmaktan kaçınmanın yolunu bulup bulmayacağı kendilerinin bileceği iştir. Bu mahkeme, böylesine önemli bir haktan saldırgan şekilde mahrum etmeye bir gün daha izin vermeyecektir" açıklamasını yaptı.