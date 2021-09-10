Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 olduğunu duyurdu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti.

Verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %45,1 oldu.

İşgücü 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 4,5 puan azalarak yüzde 29,7 olarak gerçekleştiği belirtildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre 3,9 puan azalarak yüzde 17,4 oldu.