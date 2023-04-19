Temizlik yaparken pencereden düşen kadın yaşamını yitirdi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bayram temizliği için oturduğu evin pencere camlarını silerken 3'üncü kattan beton zemine düşen Aysel Gümüşçü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın 3. katında oturan 48 yaşındaki Aysel Gümüşcü, evinde bayram temizliği yapıyordu.

Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden Gümüşçü beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gümüşçü hastaneye kaldırıldı. Gümüşçü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aysel Gümüşçü, Paşa Çayırı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çocukları tabutun başından ayrılmak istemedi.

Aysel Gümüşçü’nün yakını Halim Gümüşcü ise, “Bayram temizliği yapmak için balkona çıkıp balkon camını temizlerken bir an dalgınlık dengesini kaybedip, yere düşme sonucu vefat ediyor" diye konuştu.