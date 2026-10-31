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Temelkon işçileri TOKİ’nin kapısına dayandı, patronlar panikledi: İşten çıkarma tehdidi

Alacakları ödenmediği için iş bırakan ve Patronların Ensesindeyiz Ağı'ında örgütlenen işçiler, TOKİ Genel Müdürlüğü’nün kapısına gitti. "Hakkımızı alana kadar buradayız" diyen işçilerin kararlılığı üzerine ana yüklenici Temelkon'un patronu panikledi. Direnen işçiler işten çıkarılmakla tehdit edildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 31.10.2026 , 11:33 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 , 11:34

İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna’da Temelkon Albayraklar bünyesinde çalışan inşaat işçileri 50 gündür maaş alamıyor.

Alacakları ödenmediği için iş bırakan ve Patronların Ensesindeyiz Ağı (PE)’nda örgütlenen işçiler, TOKİ Genel Müdürlüğü’nün kapısına gitti.

Patronların ve yüklenici firmaların, direnişle karşılaşmayı beklemediklerini ifade eden işçiler, kararlılık mesajı verdi.

TOKİ Genel Müdürlüğü önünde toplanan emekçiler adına konuşan Temelkon işçisi, yaşanan mağduriyeti ve mücadele kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti:

Günlerdir ücretlerimiz ödenmiyor. Temelkon patronu hak gaspına boyun eğeceğimizi, sessizce çekip gideceğimizi düşünüyor. Yok öyle yağma! Eylemlerimiz devam edecek. Hakkımızı alana kadar buradayız.

TOKİ’den görüşme sözü

İşçilerin eyleminden önce TOKİ yetkilileri ile işçi temsilcileri ve PE arasında bir görüşme gerçekleşti. TOKİ yetkilileri ana yüklenici Temelkon ile görüşme sözü verirken; işçiler alacaklarının tamamı ödenene kadar mücadele edeceklerini bir kez daha yineledi.

Patron panikledi: İşten çıkarma tehdidi

Yaşanan gelişmelerin ardından Temelkon patronu panikledi. Direnen işçileri işten çıkarmaya kalkan patron, işçileri şantiyeden ve kaldıkları konteynerlerden atmaya çalışıyor.

Şantiye yönetimi tarafından asılan “Önemli Duyuru” başlıklı yazıya direnişçi işçilerin isimleri tek tek yazıldı ve işçiler şantiyeden atılmakla tehdit edildi.

Direnişçi işçilerin kamp ve saha alanlarını en geç ertesi gün saat 13.00’e kadar tamamen boşaltmaları istendi.

Alanın belirtilen süreye kadar terk edilmemesi halinde ise tahliye işlemlerinin kolluk kuvvetleri eşliğinde gerçekleştirileceği ve odalarda bulunan şahsi eşyalar ile malzemelerin dışarı çıkarılacağı bildirilerek işçiler açıkça tahliye ile tehdit edildi. İşçiler duruma tepki gösterdi.

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