Temel Karamollaoğlu'nun önerdiği yeni ittifakın hangi partileri kapsadığını açıkladı

Yeni seçim kanunu sonrası ittifak içinde ittifak konusunu gündeme getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ama üçüncü ittifak, yeni seçim kanunundan dolayı olabilir. Tek tek de girilse, üç partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koyarsanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar" demişti.

Yeni Şafak'tan Mehmet Acet, Karamollaoğlu’nun bu sözleriyle ilgili kendi yakın çevresinin nabzını yokladığını aktardı ve kendisine iletilen notları paylaştı:

1-Temel Bey, ittifak içi ittifak meselesiyle ilgili fikirlerini bir senedir kapalı toplantılarda dillendiriyordu. Yani mesele bizim için yeni bir mesele sayılmaz.

2-Yapmak istediği şey, 6’lı ittifakın içinde başka ittifaklar oluşturmak. Bölgesel bazda, özellikle de genel başkanların seçim bölgelerini kapsayacak türden ittifaklar. O şekilde Meclis’e daha rahat girileceğini düşünüyor.

3-Saadet Partisi çatısı altında DEVA ve Gelecek Partisinin katılacağı bir ittifak formülü bu. Çatı Saadet olmalı. Olmazsa olmazımız bu.

Bunlar Karamollaoğlu’nun ilk sözlerindeki maksadının çerçevesine uygun düşen cümleler.

Belli ki, kendisi Sivas’tan, diğer iki partinin genel başkanlarının da kendi seçim bölgelerinden tek başlarına seçime girdikleri takdirde kazanma şanslarının olmadığını düşündüğü için, “Üçümüzün oylarının toplamıyla belki olur” mantığıyla böyle bir fikir geliştirmiş.