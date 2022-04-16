Millet İttifakı içinde yeni ittifak kurulacak

Millet İttifakı Seçim Yasası değişiklikleri sonrası yeni bir hamle hazırlığında.

Millet İttifakı kulislerindeki iddiaya göre iktidar Gelecek, Deva ve Saadet Partisi’nden oluşan grubu CHP listelerinden aday olmaya zorlamak için bu düzenlemeyi yaptı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Cumhur İttifakı’nın yaptığı yasa değişikliklerini inceleyen altı partinin “karşı formül üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğü” belirtilirken “ittifak içinde ittifak” yaklaşımının da gündemde olduğu kaydediliyor.

Buna göre, “6’lı masada bulunan ve aynı zamanda Millet İttifakı içerisinde yer alması planlanan bazı partiler ayrı bir ittifak kurabilecek. Üçüncü ittifakın cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Partilerin altısı birden tek ortak cumhurbaşkanı adayı belirleyecek ve seçimde bu aday desteklenecek. Ancak üçüncü ittifak milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı içerisinde kalan diğer partilerden ayrı bir liste oluşturacak ve yine tek bir parti listesinden seçime girecek.”

İttifak bu yolla “sağ seçmenin daha rahat oy verebileceği ikinci bir yapı elde edileceği" düşüncesinde.

Muhalefet kanadında, söz konusu formül üzerindeki çalışmaların, “partilerin oy potansiyelleri de dikkate alınarak sürdürüldüğüne” dikkat çekilirken “oluşturulacak üçüncü ittifakın öncelikle yüzde 7’lik ülke barajını aşması gerektiği” vurgulanıyor. “Tersi durumu da hesaba katan muhalefetin, ‘üçüncü ittifakın yüzde 7 ülke barajının altında kalması’ durumunda ‘ülke genelinde ortaya çıkacak tablonun Cumhur’a mı Millet’e mi yarayacağı’ sorusuna da yanıt aradığı” kaydediliyor.