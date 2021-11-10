Temel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı: Cumhuriyetimize ve tüm kazanımlarına...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Musta Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Mesajda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için büyük gayret göstermiş; başarılı hamlelere imza atmıştır.

İnanıyorum ki bu başarılarda büyük pay sahibi olan aziz milletimiz, bundan sonra da Cumhuriyetimize ve tüm kazanımlarına sahip çıkmaya devam edecektir.

Bu düşüncelerle; vefatının 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve şükranla yâd ediyorum" denildi.