'Temel hakları halka satmaya son verin!'

Hayat pahalılığı ve zamlara yurttaşların tepkisi sürerken başta ulaşım, elektrik, su, doğalgaz gibi kalemler olmak üzere yurttaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) geçirilmeye çalışılan yüzde 50'lik ulaşım zammına ve temel ihtiyaçların fahiş fiyatlarla yurttaşlara ulaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

'Temel haklar ücretsiz olarak sağlanmalı'

"İstanbul halkı kötünün iyisinin yanında durmak zorunda değildir, doğru ve gerçek olan insanlığın iyi şeylere layık olduğudur. Ve insanca bir yaşam kuracak olan Türkiye Komünist Partisi buradadır!" denilen açıklama şöyle:

"Türkiye’de emekçiler her sabah yeni bir zam haberine uyanıyor: Özelleştirmeci ve talancı AKP’nin 20 yıllık çabası artık etini, sütünü, sebzesini dahi üretemeyen bir ülke yarattı.

Milyonlarca aile için çocuklarının beslenmesinde ilk şart sağlıklı değil, içeriği ne olursa olsun ucuz gıda bulabilmek. Öğrenciler, okul yemekhanelerinden ceplerine akşam yemek için paket ekmek sıkıştırıyor. Emekliler salgından sonra şimdi de yoksulluk sebebiyle evlerine hapsolmuş durumda.

İstanbul’da bunların üzerine kiralar, ülkenin geri kalanını aşan enflasyon krizi ve koskoca bir ulaşım pahalılığı duruyor: Evet, İstanbul’da ulaşım hâli hazırda çok pahalı!

Komünistlerin ulaşımla kısıtlı kalmayan bir ilkesi ve iddiası var: İnsanların insanca yaşaması için gereken temel haklar ücretsiz olarak sağlanmalıdır ve sağlanması mümkündür.

Bu seçim reklamlarını süsleyecek, bir iki ay söz edip geçilecek bir kampanyanın vaadi değil, bu aynı zamanda bir mücadele çağrısı. Emekçiler, ancak bu hakka sahip çıkmak için mücadele ettikleri ölçüde gerçek kazanımlar elde edebilir.

Peki ya aksi?

Aksi durumda olan ve olacak olan şudur: Bir grup profesyonel siyasetçi, seçim döneminde bu düzen içerisinde ulaşılması imkansız olan vaatleri sıralayacak, bu vaatlerin gerçekleşebileceğine kanıt olarak liyakat, israfın önlenmesi gibi farazi kavramlar ortaya atacaktır.

Halbuki bir kenarda patronlar kâr etmeye devam ederken ve halkın sırtına yükledikleri kriz dururken, bir tarafta emekçilerin refaha ulaşması zaten imkansızdır. Emekçiler bir kere daha vaat siyaseti tuzağına düşmemeli, umutlarını edinilen sahte kurtarıcı misyonlarına bağlamamalıdır.

İstanbul halkı, temel bir hak olan ulaşıma zam yapılmasını kabul edemez. Ulaşıma ücretsiz sahip olmak savunulmalıdır.

İstanbul halkının aklı kriz bahaneleriyle AKP tarafından yeterince sınanmaktadır, yenileri reddedilmelidir.

İstanbul halkı kötünün iyisinin yanında durmak zorunda değildir, doğru ve gerçek olan insanlığın iyi şeylere layık olduğudur. Ve insanca bir yaşam kuracak olan Türkiye Komünist Partisi buradadır!"

'İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrenmelidir, su ve ulaşım haktır'

İzmir'de de 1 ay bile geçmeden ulaşıma ve suya ikinci kez zam yapılmıştı. Zamlara tepkiler sürerken Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü'nden konuyla ilgili açıklama geldi. TKP 'nin açıklamasında "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, zamlara gerekçe olarak, sadece merkezi iktidarın ekonomi politikalarını göstermesi ve sorumluluğu AKP’ye atmaya çalışması kabul edilemez" denildi.

Tüm vatandaşların temel ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanması çağrısı yapılan açıklama şöyle:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, su tüketim bedelinin ve ulaşım ücretinin 'Üretici Fiyat Endeksi'ne bağlanması kararı alınmış, kararın ilk uygulaması, Mart ayında su faturalarına uygulanan yüzde 7’lik zam olmuştu. Dün de, TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyonu ile birlikte, hem su tüketim bedeline hem de ulaşım ücretine yüzde 9 üzerinde zam yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, zamlara gerekçe olarak, sadece merkezi iktidarın ekonomi politikalarını göstermesi ve sorumluluğu AKP’ye atmaya çalışması kabul edilemez. Hizmet bedellerine yapılan her bir zam, emekçi halkımızı daha da yoksullaştırmaktadır.

ÜFE oranına bağlanan zamlar, adı AKP ya da CHP olsun, serbest piyasanın kurallarına göre hareket eden partilerin, alın teri ile geçimini kazanan yurttaşları anlayamayacağının, onların dertlerine derman olamayacaklarının açık bir kanıtıdır.

Talebimiz açıktır: Tüm vatandaşların temel ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmalıdır.

Bu imkânsız değildir. Patronların cebini doldurmadığı, emekçilerin iktidarda olduğu bir düzende; sosyalist Türkiye’de tüm bunlar mümkündür.

İnsanca bir düzen için, şimdi örgütlenme ve mücadele etme zamanıdır!"