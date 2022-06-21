TEM'de zincirleme kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı

Saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri-Selimpaşa mevkiinde meydana gelen kazada, trafiğin yavaş ilerlediği sırada bir tır önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin de önündeki tıra arkadan çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören yurttaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçların yol üzerinden kaldırılmasıyla, otoyoldaki trafik yoğunluğu ise normale döndü. (İHA)