Rusya'nın Ukrayna krizindeki hamlelerinin ardından, Batı'da yapılan yanlışlar ve politikaların eskimişliği tartışılıyor.

The Telegraph gazetesinden Sherelle Jacobs'ın "Ukrayna krizi, Batı liberal düzeninin tabutuna çakılan son çividir" başlıklı yazısında, liberal düzeninin fiilen çözüldüğü, "bölünmez, uzlaşmaz ve gaddar" Batı'nın, Soğuk Savaş sonrasındaki rehberlik görevini terk ettiği kaydedildi. Jacobs, "20. yüzyılın büyük bölümünde Batı'ya ilham veren Anglo-Amerikan özgürlük hikayesi zayıf bir sona yaklaşıyor." dedi.

Jacobs'a göre, Batılı güçlerin Ukrayna'ya yardım etmekteki isteksizliği Vladimir Putin'e kapı aralıyor ve Ukrayna ordusu, kendisinden beş kat büyüklüğündeki Rus ordusunda karşı şok ve korku dolu bir yıkımla karşı karşıya kalabilir.

Batı'nın Sovyetler Birliği ve en nihayetinde tüm dünyayı entegre etmeye çalıştığı yol göstericilik misyonu sona ermekte olduğunu belirtti. Batı'nın ekonomik politikalarındaki başarısızlıklar da Rusya ile enerji bağımlılığını pekiştirdi.

Jacobs, daha kötüsünün Batı'nın kendi fikirlerine olan güvenini kaybetmiş olabileceğini, "Özellikle, daha büyük ekonomik özgürlüklerin kaçınılmaz olarak daha büyük siyasi özgürlüklerle sonuçlanacağı fikri gözden düşmüştür." diyerek açıkladı.

Batı'nın amacının Rusya'yı liberal ekonomiye dahil etmek iken, bunun yerine Batı'nın Rusya'nın kleptokrasi sistemine dahil olduğu eklendi. Jacobs, İngiltere'nin bu yozlaşmadaki yerinin inkar edilemez olduğunu ifade etti.

Jacobs, Batı'nın Çin ekonomisine daha da bağımlı olduğunu belirterek, Ukrayna krizinin Çin-Tayvan arasındaki "yüzleşme" öncesinde ortaya çıktığını belirtti. Jacobs, "Çin Komünist Partisi, Batı değerlerini içeriden aşındırmak için Rusya'dan daha güçlü bir konumda" dedi.

Sherelle Jacobs yazısında, Ukrayna krizinin Batı için eski liberal düzenin başarısızlığını gösteren ve yerini "yeninin" alması gerektiğini gösteren bir uyandırma çağrısı olmasının umulduğu yazdı. Ukrayna krizinin dünyanın tektonik yapısını değişmeye başladığını gösteren bir deprem olduğu belirtildi.