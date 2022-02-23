Global Times: Rusya ve Ukrayna'ya sorunu çözmek için zaman tanınmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'taki Halk Cumhuriyetleri'nin egemenliğini tanıma kararından sonra tüm dünya konuyla ilgili görüşlerini dile getirmeye devam ediyor.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'ta yayınlanan başyazıda, Ukrayna meselesinin bugünkü haline evrilmesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin dün yaptığı açıklamada, herhangi bir ülkenin meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterilmesi gerektiğini ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin desteklenmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Global Times, Çin'in tüm tarafları temkinli davranmaya, bölünmez güvenlik ilkesini uygulamanın önemini takdir etmeye, gerilimi düşürmeye ve karşıtlıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırdığını belirtti. Birçok ülkenin de sorunun barışçıl yoldan çözülmesi için diplomatik yollardan vazgeçmemeleri gerektiğini, "yapıcı diplomasinin gerekli olduğunun" söylediği belirtildi.

Global Times'ın başyazısında, Rusya-Ukrayna krizinin, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin Rusya'ya yönelik stratejik baskıyla iç içe geçtiği söylendi. Çin yayın kuruluşuna göre, durumun bundan sonra daha da tırmanıp tırmanmayacağı, esas olarak ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların boyutuna ve Rusya'nın daha agresif önlemler almaya teşvik edilip edilmeyeceğine bağlı.

Global Times, Rusya ve Ukrayna'nın yüz yüze diyalog kurması gerektiği, ABD ve NATO'nun mümkün olduğunca geri çekilmesi gerektiğini ve durumu etkileyecek daha karmaşık unsurların bertaraf edilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Global Times, tüm tarafların Rusya ve Ukrayna'nın sorunları çözmesi için biraz boşluk bırakması gerektiğini söylerken, en çok ihtiyaç duyulan şeyin ise uluslararası toplumun yapıcı çabaları olacağı belirtildi.

Global Times'ın başyazısında, "Çin'in Ukrayna meselesinde hiçbir çıkarı yok. Çin her zaman adil ve sorumlu bir tavrı benimsemiştir ve kendi konumunu konunun esasına göre belirleyecektir" diyerek Çin'in konumu aktarıldı.

Yazının sonunda, "Artık uçurumun eşiğine geldiğine göre, tüm taraflar [Ukrayna krizini] geri çekmek için birlikte çalışmalıdır." denilerek "diplomasi ve sağduyu" çağrısı yapıldı.