The Telegraph: Putin Ukrayna’da kazanmaya yakın

Batı medyasının dün Rusya’nın Ukrayna’yı işgali öngörüleri tutmadı. İşgal tarihi olacağı iddia edilen 16 Şubat’tan bir gün önce, İngiltere’de yayınlanan The Telegraph gazetesinde “Putin Ukrayna’da kazanmaya yakın” başlıklı bir analiz yayınlandı. Analizde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Batı ile süregelen savaşı kazanmaya çok yakın olduğu vurgulandı.

The Telegraph gazetesinin uluslararası ekonomi editörü Ambrose Evans-Pritchard’ın analizinde, Rusya’nın 635 milyar dolarlık döviz rezerviyle dünyanın en büyük beşinci para rezervine sahip olduğu dikkat çekilirken, GSYİH’nin yüzde 18’ine tekabül eden ulusal borcu ile dünyada borcunun GSYİH’ye oranı en düşük altıncı ülke olduğu vurguladı.

Rusya’nın bankacılık sisteminin düzenlendiği ve iyi işleyen bir para birimine sahip olduğunu söyleyen Evans-Pritchard, Rusya’nın bütçe fazlası vermeye başladığını ve devlet gelirlerinde de petrol bağımlılığın azaldığını kaydetti. Evans-Pritchard’a göre, Batı’nın "deyim yerindeyse" helikopterle para yağdırdığı mali egemenliğe bağımlı sosyo-kültürel sistemi ile Rusya’nın muhafazakar ekonomi politikası taban tabana zıt. Yazıda, Kremlin’in ciddi finansal sorunlarla karşılaşmadan Avrupa’ya doğalgaz akışını iki yıldan daha uzun süre kesebileceği kaydedilirken, AB’nin doğalgaz arzının yüzde 41’ini Rusya’dan sağladığı hatırlatılıyor.

Analizde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve Çin Devlet Başkanı Şi Çinping’in Pekin’deki Kış Olimpiyatları’nda imzaladığı “Yeni Bir Küresel Çağa Girerken” başlıklı bildirinin de fiili bir otoriter ittifağın kurulduğunu gösterdiği söyleniyor. Almanya’nın enerji bağımlılığına da odaklanan analizde, Almanya Şansölyesi Scholz’ün bu durumda Kuzey Akımı 2 boru hattı ile ilgili bir açıklama yapamadığı da belirtiliyor. ABD’den gelen sıvılaştırılmış doğalgazın şu anlık Avrupa’yı rahatlattığı, lakin küresel LNG piyasasının sınırlara ulaştığı ve Kremlin tarafında yapılacak bir kesinti kararının, Avrupa’ya haftalar içinde diz çöktüreceği belirtildi.

Yazara göre, ABD’nin yaptırım planları Çin’in birçok açığı kapatması ile bertaraf edilecek. Bu ortamda, Putin'in Soğuk Savaş sonrası anlaşmayı yıkmak ve Rus hakimiyetini yeniden kurmak için tekrar edilemez bir şansı olduğu belirtiliyor.