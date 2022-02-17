Kremlin: Putin’in Türkiye ziyareti tarihi belli değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye yapacağı ziyarete ilişkin konuştu. Peskov, görüşme için tarihin net olmadığını, konunun diplomatik kanallar üzerinden görüşülmeye devam ettiğini ifade etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk teklifinde bulunmuş, iki liderin Türkiye’de görüşmesini teklif etmişti. Erdoğan ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Türkiye’ye davet etmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov geçen hafta yaptığı açıklamada, Moskova ile Ankara arasında Putin’in ziyareti konusunda bir anlaşma olduğunu, ancak net tarihin henüz belli olmadığını, ziyaretin liderlerin programlarının uygun olduğu bir vakitte gerçekleşeceğini iletti. Peskov, gazetecilerin Erdoğan'ın davetinin ikili görüşme için mi olduğunu, yoksa bu görüşmeye Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in de katılma olasılığının bulunup bulunmadığını sorması üzerine "Benim söylediklerim ve liderler tarafından birkaç kez yapılan istişareler, ikili görüşmeyle ilgiliydi" yanıtını vermişti.