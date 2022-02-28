Telegram: Duruma göre kanalları kısıtlayabiliriz

Rusya menşeli mesajlaşma platformu ve sosyal medya uygulaması Telegram'ın kurucusu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü askeri harekâta ilişkin "Gerginlik artarsa, çatışma sırasında ilgili ülkelerdeki Telegram kanallarının çalışmalarını kısmen veya tamamen kısıtlamayı düşüneceğiz" dedi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, ayrıca Rusya ve Ukrayna'dan kullanıcıları şu anda Telegram üzerinden yayılan tüm bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Ancak kısa bir süre sonra ayrı bir açıklama yapan Durov, çok sayıda kullanıcının kendisini Telegram'ın hizmetini kısıtlamamaya çağırdığını, çünkü savaşa dair platforumun bir çok kişi için tek bilgi kaynağı haline geldiğini belirtti.

Durov, "Bu talepler nedeniyle, bu tür önlemleri dikkate almamaya karar verdik" dedi ve insanları şu anda Telegram kanallarında yayınlanan tüm bilgileri iki kez kontrol etmeye çağırdı.