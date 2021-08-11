'Telefonundan Burhan Kuzu'ya ait görüntüler çıktı, şantajla her istediğini yaptırdı'

Uyuşturucu kaçakçısı Naci Zindaşti'nin Cep telefonu imajından geçen yıl yaşamını yitiren AKP’li Burhan Kuzu’ya ait görüntüler çıktı, şantajla Kuzu’ya her istediğini yaptırdığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, yayımladığı mesajlarda “Naci (Zindaşti) bana kumpas kurdu” diyen Burhan Kuzu’ya yatak odası görüntüleriyle şantaj yapıldığı iddia edildi. 6 Nisan 2018’de Büyükçekmece’deki evine yapılan baskınla gözaltına alınan uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin cep telefonu imajından Kuzu’ya ait görüntüler çıktı.

Bu arada iddiaya göre Organize Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memurunun Zindaşti dosyasını sızdırması üzerine görüntüler Orhan Ünğan’ın eline geçti. Burhan Kuzu bu kez de görüntüleri ele geçiren Orhan Ünğan’ın isteklerini yerine getirmeye başladı.

Sedat Peker, Orhan Ünğan’ın kendisiyle irtibata geçen Burhan Kuzu’yu kullanmaya başladığını, Kuzu’nun uyuşturucu davasından 12 yıl hapsi bulunan Ünğan hakkındaki yargı kararını değiştirmek için Bolu Adliyesi’ne gittiğini ve İlhan Ünğan’ın öldürülmesi olayında azmettirici olarak aranan avukat İlker Dağlı hakkında kırmızı bülten çıkarılması için devreye girdiğini öne sürmüştü.