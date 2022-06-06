TELE1'e haciz ve satış operasyonu

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, iktidarın sopası haline gelen RTÜK’ün kesinleşmemiş cezaları da dahil ederek alacakları vergi dairesine aktardığını açıkladı. Yanardağ, 1 milyon 800 bin liralık borcun ödenmemesi durumunda kanalın haciz ve lisans satışı tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Yanardağ, “Değerli seyirciler TELE1’i yalnız bırakmayın. Bu ablukayı her zaman olduğu hep birlikte kıralım” dedi.

“TELE1’in lisansını iptal etmeye çalışan hain bir saldırı altındayız” diyen Yanardağ, kurulan kumpasa karşı TELE1’i izleyicilerini dayanışmaya çağırdı.

Merdan Yanardağ şunları dile getirdi:

“TELE1’e karşı bir kumpas kurulmaya çalışıyor. RTÜK, kesinleşmemiş cezaların alacaklarını vergi dairesine devretmiş.

Yapılandırılmayan bazı borçlar var bizden önce kalan borçlar. Bunları da üst üste koymuşlar faiz işletmişler TELE1’e karşı haciz işlemi başlatıyorlar.

İki hafta içerisinde ön görülen 1 milyon 800 bin lirayı ödeyemezsek TELE1’in lisansını satışa çıkaracaklarını ilan ettiler iyi mi? Bizi siyasal baskılarla tehditlerle sindiremediler, cezalarla susturamadılar, şimdi bizim lisansımızı satmakla tehdit ediyorlar niye? Çünkü bu borçların hepsi ihtilaflı. Biz itiraz ediyoruz.

O itirazı işleme almadan TELE1’in lisansını iptal etmeye çalışan hain bir saldırı altındayız. Elektronik posta ile tebligat yapılmış güya bu gözlerden kaçmış süre dolmuş. Ayın 22’sine dayanan bir süre varmış. Ödediniz ödemediniz sizi açık artırmayla satacağız diyen bir tehdit."

Kanalın izleyicilerine destek çağrısında bulunan Yanardağ "Emin olun TELE1’e yapılan bu operasyon Türkiye’nin seçime gitmesine işarettir. Haberimiz oldu müdahale ettik gereğini de yapacağız" dedi.