RTÜK'ten Halk TV, KRT, TELE 1 ve Flash TV’ye Gezi cezası

RTÜK, Gezi davasında alınan karar sonrasında yapılan açıklamaları yayınlayan Halk TV, KRT, TELE 1 ve Flash TV’ye 'iktidarı küçük düşürme ve aşağılama' maddesinden ceza verdi.

Haber Merkezi

RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın Gezi davasında alınan karar sonrasında yaptığı açıklamaları yayınlayan Halk TV, KRT, TELE 1 ve Flash TV’ye ‘iktidarı küçük düşürme ve aşağılama’ maddesinden ceza verdi.

RTÜK Üst Kurul üyesi İlhan Taşçı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kurumun oy çokluğuyla yüzde 3 para cezası verdiğini belirten Taşçı, "RTÜK’ün bugünkü cezaları gösterdi ki; milletvekilerinin söyledikleri birilerince beğenilmediğinde kanallar cezalandırılarak bu isimlerin yayınlara çıkarılmaması hedefleniyor. Amaç kimse gerçekleri duymasın, bilmesin! Medyaya baskı siyasilerin açıklamalarına kadar uzandı" ifadesini kullandı.

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