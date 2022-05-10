RTÜK'ten Halk TV, KRT, TELE 1 ve Flash TV’ye Gezi cezası

RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın Gezi davasında alınan karar sonrasında yaptığı açıklamaları yayınlayan Halk TV, KRT, TELE 1 ve Flash TV’ye ‘iktidarı küçük düşürme ve aşağılama’ maddesinden ceza verdi.

RTÜK Üst Kurul üyesi İlhan Taşçı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kurumun oy çokluğuyla yüzde 3 para cezası verdiğini belirten Taşçı, "RTÜK’ün bugünkü cezaları gösterdi ki; milletvekilerinin söyledikleri birilerince beğenilmediğinde kanallar cezalandırılarak bu isimlerin yayınlara çıkarılmaması hedefleniyor. Amaç kimse gerçekleri duymasın, bilmesin! Medyaya baskı siyasilerin açıklamalarına kadar uzandı" ifadesini kullandı.