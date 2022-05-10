Gezi Davası’ndaki tutuklamalara yapılan itiraz talebi reddedildi

Gezi Davası’nda tutukluluklar hakkında yapılan itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

Gezi davasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 21 Nisan tarihli duruşmasında, Osman Kavala’ya ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım' iddiasıyla, 18'er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar vermişti.

Avukatlar müvekkillerinin tutukluluklarına itirazda bulundu. İtiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme heyeti, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği" iddiasıyla, itirazı oy birliğiyle reddetti.