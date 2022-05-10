RTÜK Gezi Davası açıklamalarını yayınlayanlara ceza hazırlığında

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, CHP MV Özgür Özel ve TİP MV Ahmet Şık'ın Gezi Davası sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili özel rapor hazırlattığını, konunun bugün görüşüleceğini söyledi. Bu açıklamaları veren TV kanallarına ceza istenildiğini belirten Taşçı şu açıklamayı yaptı:

"RTÜK Başkanı @ebekirsahin, CHP Grup Bşkvekili Sn @eczozgurozel'in Gezi kararına ilişkin açıklamalarını yayınlayan TV’lerle ilgili Sarayın talimatıyla ‘özel’ rapor hazırlattı! Rapora Özgür Özel’in ismi eklendi, istenen ceza maddesi de ağırlaştırıldı. Dosya saat 17’te görüşülecek"