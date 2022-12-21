Tele 1'e ve gazeteci Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanlığına hakaretten' tazminat cezası verildi.
Tele1'e 25 bin TL, gazeteci Sedef Kabaş'a 35 bin TL tazminat cezası verildiği bildirildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Eskişehir
Patronların Ensesindeyiz
Tele1 ve Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanlığına hakaretten' tazminat cezası
'Cumhurbaşkanlığına hakaretten' Tele1'e 25 bin TL, gazeteci Sedef Kabaş'a 35 bin TL tazminat cezası verildi.
Haber Merkezi
Tele 1'e ve gazeteci Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanlığına hakaretten' tazminat cezası verildi.
Tele1'e 25 bin TL, gazeteci Sedef Kabaş'a 35 bin TL tazminat cezası verildiği bildirildi.