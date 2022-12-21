Tele1 ve Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanlığına hakaretten' tazminat cezası

'Cumhurbaşkanlığına hakaretten' Tele1'e 25 bin TL, gazeteci Sedef Kabaş'a 35 bin TL tazminat cezası verildi.

Haber Merkezi

Tele 1'e ve gazeteci Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanlığına hakaretten' tazminat cezası verildi.

Tele1'e 25 bin TL, gazeteci Sedef Kabaş'a 35 bin TL tazminat cezası verildiği bildirildi.

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