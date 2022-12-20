Eskişehir'de 'Cumhurbaşkanlığı'na hakaretten' gözaltına alınan TKP'liler serbest bırakıldı

Eskişehir'de Bizim Gazete'nin satışı sırasında 5 Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi, "Cumhurbaşkanlığı'na hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Dün "İfade vermek için" emniyete götürülen parti üyeleri bugün serbest bırakıldı.

TKP Eskişehir İl Örgütü 5 parti üyesinin serbest bırakıldığı sırada adliye önünde şu açıklamayı yaptı:

Geçtiğimiz hafta ülkenin dört bir yanını kuşatan tarikat ve cemaatlerin yarattığı karanlığa bir kez daha şahit olduk. Gündemine bunu taşıyan Bizim Gazete'nin 16. sayısı bir haftadır Türkiye'nin ve Eskişehir'in her tarafında okurlarıyla buluşuyor.

Ülke gündemi tarikatlardan saçılan pisliklerle çalkalanırken yoldaşlarımız dün yaptığımız çalışma sonrası türlü keyfi uygulama ile Cumhurbaşkanına hakaret ile suçlanmıştır.

Yapılan her operasyon ve manipülasyona teslim olacağımızı, geri çekileceğimizi sanıyorlar fakat biliyoruz ki bu kötülüğün karşısına örgütlü güçle çıkmak zorundayız. Bu da toplumun, halkın kendi öz gücüne, kendi haklılığına güvenmesiyle olacaktır.

Şu gerçeği daima hatırlayalım; düzen siyaseti, tarikatlar ve cemaatlerle hesaplaşamaz. Bu düzenin neredeyse bütün unsurları bu yapılanmalara göbekten bağlı, kirli geçmişleri ortak.



Bir kez daha söylüyoruz: İktidarı aldığımızda yapacağımız ilk işlerden biri tüm tarikat ve cemaatleri dağıtmak olacak. Ancak o gün gelene dek böyle gitmez, gitmeyecek. Bu ülkenin çocukları sahipsiz değildir. Bizler bu ülkenin komünistleri olarak tarikatlar ve cemaatler dağıtılana kadar çocuklarımızı onların karanlık ve kirli ellerinden korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tarikat ve cemaatlerle el sıkışanlarla asla helalleşmeyeceğiz. Hepsinden çocuklarımızın ve kadınların karartılan yaşamlarının hesabını soracağız.

İşbirlikçilerin kirli amaçları için değil, ülkemizin feryadını dindirmek için beraber yürüyelim istiyoruz. Cumhuriyetin tasfiyesine girişenlerin “Türkiye vizyonları” için değil, memleketin can çekişmesine son vermek için yol arkadaşları arıyoruz!

Çünkü bu pisliği ancak biz temizleyebiliriz, bu ülkenin komünistleri temizleyebilir.

Biz gençleri toplumsal mücadelelerden soyutlayarak etkisizleştirme gayretindeler ancak biz beraber oldukça, arkadaşlarımızın elinden tuttukça sorunlarla baş etme azim ve iradesine kavuşuyoruz. Tarih bunu söylüyor, bu yollar yalnız yürünmüyor…

Konuya ilişkin TKP tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Eskişehir'de Bizim Gazete satışından dolayı CB hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan parti üyelerimiz serbest bırakıldı. Tarikatlar ve cemaatler dağıtılana kadar çocuklarımızı onların kirli ellerinden korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. #TarikatveCemaatlerKapatılsın."