TELE1 satışa çıkarılmıştı: Avukatlar itiraza hazırlanıyor

Genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’ın "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimi TELE1'e kayyım olarak atandı. 25 Nisan'da ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TELE1'in satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Satış kararına yönelik tepkiler sürerken, kanal avukatları da 17 Haziran'da yapılacağı açıklanan satış işlemi öncesi itiraza hazırlanıyor.

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar'a konuşan TELE1 avukatı Bilgütay Hakkı Durna, Merdan Yanardağ’a yöneltilen casusluk suçlamasının TMSF’nin kayyım atama maddeleri içinde bulunmadığını söyledi. Bu durumun en başından hukuk ihlali olduğunu belirten avukat Durna, “Masumiyetinden ve beraat edeceğinden şüphe duymadığımız müvekkilimize ilişkin davanın sonucunun beklenmeden bu işlemin yapılması, basın özgürlüğüne yönelik en radikal müdahale yöntemi anlamına geliyor” diye konuştu.

Kayyım kararına yönelik sulh ceza mahkemesine yapılan itirazın reddedildiğini anımsatan avukat Durna, “Kayyım kararına ilişkin AYM’ye başvuruda bulunduk. TELE1’in yalnızca ekonomik gerekçelerle satışa çıkarıldığının söylenmesi gerçekçi değil. Anayasa ile koruma altına alınan mülkiyet hakkı ve masumiyet karinesini hedef alan bu işlem bir an önce durdurulmalı” çağrısında bulundu.

Açık artırma 17 Haziran'da yapılacak

Resmi Gazete’nin 25 Nisan sayısında yayımlanan karara göre satış, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle yapılacak.

16 Haziran’da sona erecek açık artırma için tahmini başlangıç bedeli 28 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırma 17 Haziran saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında yapılacak.