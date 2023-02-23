TELE 1'in ekranı RTÜK tarafından karartıldı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kürsü dokunulmazlığı bulunan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in, Enver Aysever’in sunduğu Ayrıntılar programındaki ifadeleri nedeniyle TELE1’e üç gün süreyle ekran karartma cezası verdi.

RTÜK’ün kararı üzerine TELE1 yürütmenin durdurulmasını talep etti. Mahkeme oy birliğiyle istemin kabulüne karar verdi. RTÜK’ün mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itirazı üzerine, karar Ankara Bölge İdari Mahkemesi’ne gitti. Mahkemede 2’ye 1 oy çokluğuyla yürütmeyi durdurmanın iptaline karar verildi.

TELE1’e verilen ‘ekran karartma’ cezası bu gece itibariyle başladı. TELE1 ekranları, 23-24-25 Şubat tarihlerinde karanlığa gömülecek.

Esas hakkındaki dava devam ederken, davayı TELE1’in kazanması halinde uğranılan maddi ve manevi zararın nasıl tazmin edileceği ise belirsizliğini koruyor.