RTÜK'ten Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye 'deprem' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan yayınlarla ilgili toplantısında Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye ceza verdi.

FOX TV'de yayımlanan "Orta Sayfa" programında moderatörün AFAD'ın yardımları engellediğine yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

HalkTV'ye TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın konuk olduğu "Büyük Felaket Özel Yayın" programındaki sözleri nedeniyle 5 kez program durdurma cezası verildi. Ayrıca bölgede "sistematik yağmacılık ve hırsızlık yapıldığı iddiaları" nedeniyle HalkTV'ye üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Tele1'e de üst sınırdan cezalar

Üst Kurul toplantısında, Tele1'in "18 Dakika" programında yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası ve yine 5 kez program durdurma cezası verildi. Programın moderatörü Merdan Yanardağ'ın “İmar affı” eleştirilerinin “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik” ettiği savunuldu. Aynı kanalın "Forum" programında ise teyit edilmemiş kulaktan dolma bilginin gerçekmiş gibi anlatılması nedeniyle de üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

'Ayıptır, suçtur...'

Cezaları sosyal medya hesabından duyuran CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "Gerçeği aktarmamak, binlerce yurttaşımızın feryadını duyurmamak hem ayıptır, hem suçtur, hem de gazetecilik mesleğine ihanettir" dedi.