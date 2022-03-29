Tel Aviv'de silahlı saldırı: 5 ölü

İsrail’de bir hafta içinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Başkent Tel Aviv’in doğusunda bulunan Bney Brak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Silahlı saldırganın akıbeti henüz netlik kazanmazken, İsrail basınında yer alan haberlere göre, olay yerinde bir kişinin gözaltına alındığı fakat saldırıya karışıp karışmadığının belli olmadığı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in, saldırı ile ilgili yerel saatle 22.00’da savunma yetkilileriyle bir araya geleceği bildirildi.

Öte yandan İsrail’in Hadera kentinde 27 Mart’ta iki IŞİD üyesi tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenlemiş, saldırıda, 2 polis yaşamını yitirmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. (İHA)