İki İsrail polisinin öldürülmesinin sorumluluğunu IŞİD üstlendi

İsrail'in Hadera kentinde Pazar günü iki İsrail polisinin öldürüldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi.

Polisten yapılan açıklamada, "İsrail terörle mücadele gücü mensuplarının yakınlardaki bir restoranda olduğu ve kaçan teröristleri etkisiz hale getirdikleri" belirtildi.

IŞİD 2017'den beri ilk kez İsrail'e yönelik bir saldırıyı resmen üstlendi.

Pazar günkü saldırı, dört Arap ülkesinin dışişleri bakanları ve ABD dışişleri bakanı Antony Blinken'in İsrail'de toplandığı sırada geldi.

Bölgeden sorumlu polis komutan yardımcısı Dudu Boani gazetecilere verdiği demeçte, saldırının iki kurbanının polis memuru olduğunu söyledi. Saldırganların vurularak öldürüldüğünü doğruladı.

Magen David Adom acil tıbbi müdahale ekipleri, saldırıda biri erkek biri kadın “iki İsraillinin” öldüğünü, dört kişinin hastaneye kaldırıldığını ve iki kişinin olay yerinde tedavi edildiğini söyledi.