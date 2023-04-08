Tel Aviv'de düzenlenen çifte saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme saldırısında bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, saldırgan Tel Aviv merkezindeki sahil yolunda aracıyla ilerlerken ateş açmaya başladı ve bir kişiyi öldürdü. Hayatını kaybeden kişinin İtalyan bir turist olduğu aktarıldı.

İsrail polisinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Tel Aviv'deki yürüyüş yolunda bir araç yayalara çarptı. Yakınlardaki polis memurları, sesi duyarak devrilmiş araca doğru ilerledi ve saldırganın silahına uzandığını gördükten sonra ateş açtı. Saldırganın öldürüldüğü belirtildi.

Silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde bir turistin öldüğü, üçü hafif toplam 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Sosyal medyada, İsrail polisinin yol kenarında devrilmiş bir araca doğru ateş açtığı görüntüler paylaşıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun polis ve orduya güvenlik önlemlerini artırması talimatı verdiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi yakınlarında bir Yahudi yerleşim yerinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı. (AA)