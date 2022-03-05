Tekzen'de sorunlar büyüyor: Patron faturayı emekçilere kesti

Aylardır alamadıkları ücretleriyle gündem olan Tekzen emekçileri geçtiğimiz tepkilerini yükseltmiş, tepkilerin ardından patron ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

Temizlik işçilerinin tamamına yakınını ücretsiz izin dayatmasıyla karşı karşıya bırakan Tekzen patronu, nakliye emekçilerinin de 350 liralık yemek parasını yatıramış, üstelik kartlarda bulunan mevcut bakiyeleri de gasp etmekten geri durmamıştı.

Krizin faturası Tekzen emekçisine kesildi: 5 işçi daha çıkarıldı

Tekzen çalışanları sayfası, işçilere atılan bilgilendirme metnini bugün kamuoyuyla paylaştı.

Tekzen patronu işçilere yolladığı metinde, şirketin yıllardır zarar ettiğini, e-ticaret departmanı başta olmak üzere pek çok bölümde küçülmeye gidileceğini ve bu sebeple de işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Açıklamalarıysa işten çıkartmalar takip etti.

Tekzen emekçilerinden edindiğimiz bilgilere göre, genel müdürlüğün yolladığı yazıdaki çözümler kapsamında genel müdürlükte bugün 5 işçi daha işten çıkarıldı.

Mağaza ve temizlik departmanlarında işten çıkarılacak personel listelerinin güncellendiği ve işten çıkarılacak kişi sayısının artacağı söyleniyor.

E-ticaret departmanı küçültülüyor

Çalışanlara yollanan metinde, e-ticaret departmanının verimsiz olduğu gerekçesiyle de küçültüleceği aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta "CC Akademia" adlı kuruluş tarafından ödüle layık görülen şirketin, bugün kendi açıklamasında e- ticaret departmanında verimsizliği öne sürmesi dikkat çekti .

İşçiler tedirgin, şartlar kötüye gidiyor

Tekzen emekçileri üç yıldır söz verilen zamları alamadı.

Son aylarda asgari ücret tutarındaki maaşlarını dahi alamayacak noktaya gelen Tekzen çalışanları maaşlarını taksitler halinde alabilmişti. Birçok departmanında ücretsiz izin, mobbing ve angaryanın had safhaya ulaştığı mağazalara icra memurlarının geldiği söyleniyor.

İcra memurlarının mağzalara gelerek malları kayıt altına almaya başladığını aktaran Tekzen emekçisi, durumun endişelerini arttırdığını söyleyerek şunları aktardı:

"Herkes tedirgin. Bu hayat şartlarında asgari ücretle geçinemiyoruz ama onu bile layık görmedikleri bir süreçten geçiyoruz. İcra memurları mağazaları geziyor. Patronun haklarımızı gasp etmelerinden endişe duyuyoruz."

'İşçilere çağrımızdır bize ulaşabilirler, hakları için birlikte mücadele verelim'

Bir süredir Tekzen mağazalarında örgütlenme başlatan Birlik Sendikası adına Genel Sekreter Banu Yıldırım son gelişmeleri soL'a değerlendirdi:

"Tekzen Genel Müdürlük’te yine işten çıkarma olduğunu öğrendik. Bu işten çıkarmalar ne yazık ki artmaya devam edecek gibi görünüyor. Tekzen işten çıkarma bildiriminde üç yıldır zarar ettiklerini söylemiş. Bu bir kandırmaca. Kârdan zararı patronlar böyle tanımlıyor. İşçiye kâr ettikleri zaman hiçbir faydaları yok zarar olduğunu düşündüklerinde işçiden acısı çıkıyor. Buna biz izin vermeyeceğiz.

Mağazalarda da işçiler tedirgin pek çok mağazanın kapanacağına dair bir endişe var. İşçiler hem işsiz kalacakları için endişeliler hem de yıllardır Tekzen’de çalışan işçiler var. Tazminatlarını, haklarını patrona yedirmek istemiyorlar. Buna dair güvenleri yok işçilerin. Haklarını alamamaktan korkuyorlar. Biz Tekzen’deki üyelerimizin ve çalışan tüm işçilerin hakları için elimizden geleni yapacağız. İşçilere çağrımız da budur bize ulaşabilirler, hakları için birlikte mücadele verelim."

'Tekzen işçilerinin haklarını patrona yedirmeyiz!'

Birlik Sendikası'nın sosyal medya hesabından da işçilere destek açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Tekzen genel merkezde işten çıkarmalar olduğunu öğrendik. İşçiler mağazaların da kapanacağı ve hakların ödenmeyeceği endişesini yaşıyor. Tekzen işçilerinin haklarını patrona yedirmeyiz! Tekzen işçilerinin yanındayız. Üyelerimizin ve tüm işçilerin hakları için mücadele edeceğiz. Tekzen işçileri yalnız değilsiniz bizimle iletişime geçebilirsiniz" denildi.

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

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E-posta: [email protected] birliksendikasi.org

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