Tekzen işçileri anlattı: Gücümüzün farkına varalım

Bir süredir yaşadıkları sorunları gündeme getirmeye çalışan Tekzen işçileri şimdi daha örgütlü hareket etmeye çalışıyor. Birlik Sendikası’nda örgütlenme çalışmalarını sürdüren işçiler şimdiki süreci soL’a anlattı.

İşçilerin anlattıkları şu şekilde:

"Tekzen, genel olarak ayın birinde işçilerin maaşını yatırıyordu. Eğer hafta sonuna denk gelirse takip eden ilk iş günü yatıyordu maaşlarımız. Geçen ay da böyle olacağını beklerken ayın birinde genel müdürden mail geldi ve maaşların ayın 2’sinde yatacağı söylendi. Hatta maaşlarla birlikte ücret artışlarımız ve geçmiş döneme ait farklarımızında da yatacağı yazılı bir şekilde beyan edildi. Fakat söylenilen tarihte bu ödemelerin hiçbiri yapılmadı. Ayın 10’unda maaşların dörtte biri oranında ödenmesi üzere bankaya talimat verildiği kalanın ise ertesi gün ödeneceği söylendi. Ertesi gün ise maaşların kalan kısmının tamamı değil yine dörtte biri ödendi. Böylece son kısım 15 Şubatta olmak üzere maaşlarımız dörde bölünmüş şekilde yatırıldı. Bu ilk kez oldu ama son olacağını düşünmüyorum.

Ayın birinde bazı mağazaların maaşı yatarken bazılarının dörde bölünmüş şekilde 15’ine kadar yattı. Bütün Tekzen çalışanları ödemelerini ayın birine göre ayarladığı için ödemelerimiz gecikti. Kredi ödemelerine bir de faizler eklendi bu yüzden. Elektrik, su, doğalgaz, kira, gıda harcamaları ve okul masrafları gibi ödemelerimiz gecikti. Başkalarından borç istemek zorunda kaldık. Pek çok arkadaşımız marketten temel şeyleri dahi alamadı. Özetle bütün çalışanlar mağduriyet yaşadı.

Yaklaşık üç yıldır asgari ücret artışı dışında hiçbir zam almadık. Bu durumdan reyon şefinden mağaza müdürüne herkez muzdarip. Bizler işçiler olarak hakkımız olandan fazlasını istemiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz, emeğimizin karşılığını alabileceğimiz maaşlarla çalışmak istiyoruz. Bedenimizin her koşulda kullanıldığı işyerlerinde daha doyurucu ve yenebilir yemekler istiyoruz. Şirketin sadece kötü günlerin değil iyi günlerine de ortak olmak istiyoruz.

(Birlik Sendikası üyesi Tekzen işçileri olarak ne söylemek istersiniz?) Öncelikle sendika, şirketin düşmanı değil. Ne şirketin ne işçilerin mağdur olmasını istemez. Sendika yasal haktır. Sendika üyeliği sizi terörist yapmaz. Geçen ay 15 gün maaş alamayan arkadaşımıza mağaza müdürü bile açıklama yapmamıştı. Bu şirket şu an kötü durumdaysa bunun sebebi biz değiliz. Tüm olumsuzluklara rağmen hala mağazalarda, işimizin başındayız. Sendikalı olmak kimseye ihanet değildir. Bunu kafanızdan çıkarın derim. Bunlar bize sadaka vermiyor emeğimizin karşılığını alıyoruz ama o bile verilmiyor.

İş yerinde yapılan sendika kötüleme konuşmaları, sendika çalışması için gelenleri kötü insanlar gibi gösterme çabaları işveren vekillerinin kendilerince şirket çıkarlarını koruma çabalarıdır. Sendika işçiler için bir güçtür ve patron işçinin güçlü olmasını, kendi fikirlerini özgürce dile getirmesini istemez. Unutmayın ki biz işçiler olmazsak patronlar zengin olamazlar. Bu gücümüzün farkına varalım. Gün birlik olma günüdür. Hep beraber olursak sesimiz daha gür çıkar ve pastadan hakettiğimiz payı alırız. Sendikalı olmak her zaman en iyisidir. Birlik olup da hakkını istemezsen al bu senin hakkın kimse demez. Herkes bir an önce sendikaya üye olmalı. Patron için tehdit sendika ama bizim birliğimizdir."