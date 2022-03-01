Tekzen patronunun işçi düşmanlığı karnesi her gün kabarıyor

Uzun süreden beri, çalışanlara yaptığı haksızlık ve yaşattığı mağduriyetlerle gündemde olan Tekzen patronu , CC Academia adlı kuruluşun yaptığı ‘’Kalite Ligi Birincilik ve Gülümseten Kalite Ödülleri’’ kapsamında ödül aldı. Ödülün kamuoyuna duyurulması sonucunda Tekzen çalışanları tarafından yoğun bir tepkiyle karşılaşan Tekzen şirketi, paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Tekzen mağazalarında aylardır düzensiz ödenen maaşlar, çalışanların yoğun tepkileri sonucunda, geçtiğimiz ay dörde bölünerek ödenmiş, üstelik çalışanlara verilen zam sözleri ve geçmiş dönem ücretlerinin farklarının da yatırılması sözü yine tutulmamıştı.

CC Academia dışında Tekzen patronundan memnun olan yok

Tekzen çalışanları resmi olarak Şubat ayı maaşlarını bugün aldılar. Memnuniyet ödülü açıklamasının yapıldığı günlerde, Tekzen patronu işçilere verdiği sözü yine tutmadı, işçilere fark ücretleri yatırılmadı.

Konu üzerine, ‘Tekzen çalışanları’ sayfası üzerinden görüşme sağladığımız Tekzen emekçisi; şartların her gün daha da kötüye gittiğini aktararak şunları şöyledi:

‘’Birileri ödül veriyor bu şirkete utanmadan. Aylardır sorunlar var. Baskı her gün artıyor istifa edelim ve tazminat hakkımız olmadan çıkalım diye. Temizlikçilerin de çoğu ücretsiz izine yollandı. Onların işlerini de artık bize yaptırıyorlar. Hem satış yapıyoruz, hem tuvalet temizliyoruz hem de paspas atıyoruz. Bunları insanların duymasını istiyoruz. Bu patrondan ödülü verenler dışında memnun olan kimse yok"

Tekzen'de şimdi de nakliye emekçilerine hak gaspı

Mağaza çalışanlarına aylardır düzensiz maaş ödemesi yapılan Tekzen’de, şirketin temizlik işçilerine de Kasım ayından beri maaş ödenmiyor. İşçilerin yarıya yakını geçtiğimiz ay büyük baskılarla ücretsiz izne çıkarılmış, bir kısmı da işten atılmıştı. Temizlik çalışanlarının kalan yarısının büyük çoğunluğu da bu iki gün içinde büyük oranda ücretsiz izne çıkarıldı. Tekzen mağazalarında uzunca süredir temizlik işlerini de mağazanın satış personelleri yapıyor.

İşçi düşmanlığında durmak bilmeyen Tekzen işvereni, şirketin nakliye emekçilerinin 350 lira tutarındaki yemek paralarını yatırmadı. Üstelik geçmiş dönemden kartların içinde bulunan yemek paralarını da geri çekti!

Gelinen nokta itibariyle; asgari ücretin dahi çalışanlara reva görülmediği, tüm departmanlarda hak gaspları yaşanan Tekzen şirketinde, işçilere istifa etmeleri yönünde baskılar şiddetli şekilde sürmekte. Tekzen patronunun işçi düşmanlığı karnesi kabarmaya devam ediyor!

Birlik Sendikası'ndan örgütlenme çağrısı

Tekzen’de yaşanan sorunlar ve hak gaspları sonrasında hızlıca örgütlenme faaliyeti başlatan ve geçtiğimiz günlerde Tekzen çalışanları ile farklı illerde toplantılar yapan Birlik Sendikası da , böyle bir süreçte verilen ödül sebebiyle tepkisini kamuoyuyla paylaşarak, tüm Tekzen çalışanlarına sendikaya üye olma ve örgütlenme çağrısını yineledi.