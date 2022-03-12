Tekzen işten çıkardığı çalışanlarının tazminatlarını aylardır ödemiyor

Tekzen, işçi düşmanı hamlelerine her gün bir yenisini eklemeye devam ediyor.

Tekzen mağazalarında uzunca süredir maaşlarını düzenli alamayan işçiler, örgütlü tepkiler ve sosyal medya eylemleri örgütleyerek şirket üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmuş, ardından şirket taksitlerle de olsa maaşları ödemek zorunda kalmıştı.

Ancak Tekzen patronunun, sadece maaş ödemelerinde değil, şirket bünyesinde çalışan bütün departmanlardaki işçilerin haklarını gasp etti.

Şirketin temizlik ve güvenlik işçilerine aylarca maaş ödemesi yapmayan şirket, nakliye emekçilerinin güncel yemek paralarını yatırmak bir yana, kartlarında bulunan yemek paralarına el koymuştu.

'Ödeyemiyoruz, isteyen mahkemeye gitsin'

Bütün bunlar yaşanırken küçülme bahanesiyle birçok mağazada kapanma ve işçi kıyımları yaşanan şirkette, yüzlerce çalışan işsiz bırakılmıştı.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığının her gün daha da derinleştiği günümüz koşullarında çalışanları aylardır sefalet ve belirsizliğe iten Tekzen, şimdi de işsiz bıraktığı emekçilerin tazminatlarını ödemiyor.

Kıdem tazminatları için şirketle görüşmeye çalışan işçiler, şirket avukatından "tazminatları ödeyemedikleri ve isteyenlerin şirketi mahkemeye verebileceği" yanıtını aldıklarını belirtiyor.

İki ayı aşkın süredir, kıdem tazminatları ödenmediği için ekonomik mağduriyetleri iyice büyüyen işçilerin bekleyişi ise sürüyor.

'En büyük endişe mağazaların kapanacağı ve tazminatların alınamayağı yönünde'

Bir süredir Tekzen mağazalarında örgütlenme çalışmaları yürüten Birlik Sendikası adına Genel Sekreter Banu Yıldırım yaşanan son gelişmeleri soL’a değerlendirdi:

Hak gasplarına her gün bir yenisi ekleniyor. Tekzen'de son gelişmeler neler?

Bazı işçilerin evlilik tazminatı alamadığını biliyoruz. 3600 prim gününü dolduran ve tazminat alamayan işçi var. İki aydır bekliyor tazminatını almayı. Bazı mağazalar kapandı bazılarının kapanacağı bilgisini aldık. En büyük endişe mağazaların kapanacağı ve tazminatların alınamayağı yönünde.

Tekzen çalışanlarının çoğunluğu kıdemli işçilerden oluşuyor dolayısıyla ciddi tazminatlar söz konusu.

Kıdem tazminatlarının da ödenmemesi ile birlikte ulaştığımız işçilerde doğal olarak daha da artan bir endişe gözlemliyoruz.

'İşçiler birlik olacak ve mücadele edecek'

Birlik Sendikası olarak içeride bir süredir örgütlenme çalışamaları yürütüyorsunuz. Tekzen işçilerine iletmek istediğiniz bir şey var mı?

Biz içerde bir örgütlenme çalışması yürütüyoruz. Burası kapansa da kapanmasa da içerdeki örgütlülük ve işçilerin birliği güçlü olursa her türlü hakkın alınabileceğini biliyoruz. Bunu patron da biliyor o yüzden her türlü manipülasyonu yapıyorlar yöneticiler eliyle. Sendika karşıtlığını körüklüyorlar, yalanlar söylüyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar işçiler birlik olacak ve mücadele edecekler.

Tazminatını alamayanlar, kapanacak mağazadaki işçiler hakları için bize ulaşabilirler. İçerdeki işçilere de çağrımız şimdi birlik olursak yarın hakkımızı yedirmeyiz.’’

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

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