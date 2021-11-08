Tekvando Federasyonu'nun yeni yönetim kurulunda AKP'li isimler dikkat çekti

Türkiye Tekvando Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara’da gerçekleşti. Mevcut başkan Prof. Dr. Metin Şahin ile Bahri Tanrıkulu’nun başkan adayı olduğu kongreyi Metin Şahin yeniden kazandı.

300 delegeden 292’sinin oy kullandığı seçimde 180 oy alan Metin Şahin, üst üste 6. kez Tekvando Federasyonu başkanı seçilirken Bahri Tanrıkulu 109 oyda kaldı.

Seçim adil yönetilmediği için heyet atandı

Halk TV'den Onur Durmuş'un haberine göre, Türkiye Tekvando Federasyonu Olağan Genel şura sürecinin muteber ve adil yönetilmediği gerekçesiyle, Spor Bakanlığı Tahkim Heyeti tarafından seçim sürecine komite atanmıştı.

6. kez başkan seçilen Prof. Dr. Metin Şahin’in yönetim kurulu asil listesindeki isimlerin AKP teşkilatında etkin olan kişilerden oluşmasıysa tepki çekti.

14 kişiden oluşan yönetim kurulu şöyle: Oktay Duymaz, Yusuf Alperen Ayar, Recep Temtek, Zafer Çoktan, Zülküf Türkoğlu, M. Kemal Bilim, Seyfullah Özdemir, Agah Kaya, Mustafa Yavuz Tezcan, Bekir Karaman, Behzat Bayram, Fatih Kabadayı, Gökhan Taşdelen, Mustafa Öztürk.

Yönetim kurulu AKP teşkilatı gibi

Bu isimlerden bazıları AKP içerisinde aktif görev sürdürürken bazı isimlerin ise eski dönemlerde AKP’de faaliyet gösterdikleri ortaya çıktı.

Kuruldaki bazı isimler ve görevleri şöyle:

Mustafa Yavuz Tezcan: AKP Selçuklu İlçe Belediye Meclis Üyesi

Kemal Bilim: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AKP'den Siirt milletvekili aday adayı

Fatih Kabadayı: AKP Antalya İl Başkan Yardımcısı ve Alanya Koordinatörü

Yusuf Alperen Ayar: Eski AKP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı

Zafer Çoktan: AKP Keçiören İlçe Başkanı

Recep Temtek: AKP Gaziosmanpaşa Kurucusu (2004/2014 Belediye Meclis Üyesi)

Oktay Duymaz: AKP Konya Selçuk Belediyesi Meclis Üyesi

Zülküf Türkoğlu: Bahçelievler AKP İlçe Başkanı

Bekir Karaman: Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın oğlu

Rüşvet ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti

Türkiye Tekvando Federasyonu'nda 2013 Kasım ayında patlak veren rüşvet ve tehdit skandalı büyük yankı uyandırmış, tepkiler üzerine dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Federasyon Başkanı Metin Şahin'in kardeşi, Milli Takımlar Baş Antrenörü Ali Şahin'i görevden aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Ancak aradan geçen zamana rağmen Ali Şahin'in hâlâ görevde olduğu ve 8-9 Şubat tarihinde İsveç'in Trelleborg şehrindeki uluslararası turnuvaya Milli Takım Baş Antrenörü olarak katıldığı ortaya çıkmıştı.