Tekstil patronlarından devlete yeni fatura: Vergi almayın, prim istemeyin, ucuz kredi verin, hibe dağıtın...

Mehmet Şimşek ve ekibi ekonomide dümene geçeli 3 yıl oldu ama enflasyonda ve faiz oranlarında hedeflenen düşüş sağlanamadı.

İlk adımı atan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Şimşek Programı'nın rafa kaldırılmaması ama revize edilmesini istedi. Peşi sıra birçok işkolundan patronlar daha fazla teşvik ve ucuz kredi için taleplerini sıralamaya başladı.

Ankara yollarını aşındırma sırası bu hafta tekstil ve hazır giyim patronlarındaydı.

Ekonomim'e konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Paşahan, AKP iktidarından 3 yıllık özel destek programı talep ettiklerini açıkladı.

Ne vergi ne prim... Hepsinden kurtulmak istiyorlar

Tekstil ve hazır giyim patronlarının birinci talebi mevcut istihdam destekleri yerine 3 yıl süreyle 6. bölge teşviklerinden yararlanmak. Teşvik sisteminde iller 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış halde. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illeri kapsayan 6. bölgedeki şirketlere SGK primleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisinde daha fazla avantaj sağlanıyor. Özetle patronlar ister İstanbul'da ister Bursa'da olsun, sanki Diyarbakır'daymış gibi vergi ve prim yükünden muaf tutulmak istiyor.

Patronların bir diğer derdi teşviklerin süresi. Eski bir fabrikayı devralıp işletecek bir patron, mevcut yatırım teşvik belgesinin süresi bittiyse veya azaldıysa adım atmaya çekiniyor. Bu nedenle patronlar AKP'den teşvik süresini 10 yıl daha uzatmasını istedi. Böylece yeni fabrika kurmak yerine eski fabrikalarla ucuza üretim mümkün olacak.

Deneyimli bir emekliyi çalıştırmak, üzerindeki prim yükü nedeniyle maliyetli. Bu yüzden patronlar emeklilerin sigorta primlerini devletin karşılamasını veya en azından yarı yarıya düşürmesini istedi.

'Bizi de silah sanayi gibi görün'

AKP ücretleri baskılayıp dövizi serbest bıraktıkça, tekstil patronlarının ihracatı ve kârı büyümüştü. Bu sebeple patronlar, bugün tıpkı silah sanayi veya teknoloji sektörü gibi "özel" sayılmayı ve ayrıcalıklı destekler verilmesini istiyor.

İhracat yapan firmalar kazandıkları dövizi bozdurup TL'ye çeviriyorlar. Devlet bu bozdurma işlemi için firmalara ayrı bir destek veriyor. Tekstil patronları, bu desteğin yüzde 3'ten yüzde 10'a çıkmasını istedi.

Patronların talepleri sadece teşviklerle sınırlı değil. Kendilerine özel bir kredi açılmasını isteyen tekstil patronları, 3 yıl boyunca hiç taksit ödememek ve yüzde 15'in altında faiz oranlarından faydalanmayı talep etti.

Ayrıca Avrupa Birliği'nin "Yeşil Mutabakat" kurallarına uygun üretim yapanlara hibe yani karşılıksız para verilmesi istendi.

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